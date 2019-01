Haftanın Pusulası

KİTAP

Nigâhdar

Başak Sayan’ın, bin yılı aşkın bir zamandır kayıp olduğu sanılan Hallâc-ı Mansûr’un öğretisini anlattığı risalelerin izini süren Nigâhdar kitabı İnkılâp Kitabevi’nden çıktı.

900’lü yılların Bağdat’ı, Hindistan’ı, İran’ı… Ene’l Hak yani “Her şey O’dur. O her şeydir,” diyen bir derviş… “Tek Hakikat O’dur” diyen, adaletsizliklere, eşitsizliklere tasavvufun ruhunda da pek olmayan bir biçimiyle karşı duran; toplumda huzursuzluğun kaynağı olarak insan kayırmayı, rüşveti, yolsuzluğu, gelir eşitsizliğini gören bir derviş: Hallâc-ı Mansûr.

Kitabın konusu ise kısaca şöyle: Columbia Üniversitesi’nde atom fiziği dersleri veren ve ateşli bir ateist olan Şirin Özdemir, tüm hayatının büyük bir yalan olduğunu öğrenmesiyle birlikte olayları çözmek amacıyla New York’tan İstanbul’a gelmeye mecbur kalır ve gelir gelmez kendisini bir ölüm kalım mücadelesinin içinde bulur. (İnkılâp / 534 sf / 37 TL)

D&R kitap ve müzik mağazasından aldığımız bilgiye göre haftanın çok sanat kitapları şunlar oldu:

Mustafa Kemal / Yılmaz Özdil / Kırmızı Kedi Yayınevi / 520 sf / 35 TL

Hayat Cesurlara Torpil Geçer / Bircan Yıldırım / Destek Yayınları / 256 sf / 20 TL

İtiraf / İskender Pala / Kapı Yayınları / 248 sf / 22 TL

ALBÜM

Evrencan Gündüz / Bu Toprakların Sesleri

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ve sanatçı Evrencan Gündüz’ün, Türkiye’nin ortak değerlerini müzikseverlerle buluşturmak üzere gerçekleştirdiği “Bu Toprakların Sesleri” projesi kapsamında seslendirilen türküler, projeyle aynı ismi taşıyan bir albümde toplandı.

Tümü canlı kayıtla, insanlarla ya da doğayla iç içe mekânlarda kaydedilen birbirinden özel türküler, “Bu Toprakların Sesleri” albümünde dinleyicilerle buluşuyor. “Burçak Tarlası”, “Iğdır’ın Al Alması”, “Çalın Davulları”, “Ordu’nun Dereleri” ve “Vardar Ovası” türkülerinin yer aldığı albümde tüm aranjeler, Evrencan Gündüz tarafından yapıldı.

“Bu Toprakların Sesleri” albümüne Spotify, Apple Music ve daha pek çok dijital platform üzerinden ulaşılabiliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Evrencan Gündüz / Burçak Tarlası

Cihan Mürtezaoğlu / Esir

Can Kazaz / Güneş ve Rüzgâr

DİZİ

Menajerimi Arayın!

Bu hafta sizleri keyifli bir dünyanın içine davet ediyoruz; sanatçıların kimi zaman ailelerinden bile daha yakın oldukları menajerlerinin dünyasına. “Call My Agent / Menajerimi Arayın” tam bir Fransız dizisi. Kimler yok ki içinde! Isabelle Huppert mi dersiniz, Monica Belluci mi, yoksa Jean Dujardin mi? Fransız sinemasının dünyaca tanınan aktör ve aktrislerinin her bölüme konuk olduğu bu dizi, bizleri bir ajansın rekabet, hırs ve yalan dolu dünyasındaki menajerlerin insani duygularını keşfetmeye ve bunu yaparken de bol bol gülüp eğlenmeye davet ediyor. Üçüncü sezonu henüz birkaç hafta önce Netflix’te yayınlanan dizi, ilk olarak 2015’te izleyiciyle buluşmuştu. Her bir sezonu 6 bölümden oluşan Menajerimi Arayın! bu hafta sonu izlenebilecek en güzel seçeneklerden.