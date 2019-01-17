Haftanın Pusulası

KİTAP

J. D. Salinger 100 Yaşında!

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan kitap-lık dergisinin 201. sayı dosya konusu Jerome David Salinger. “Salinger 100 Yaşında” dosyasını Mert Tanaydın hazırladı. Dosyada Arda Kıpçak, İlhan Durusel, Aziz Gökdemir, Armağan Ekici, Fuat Sevimay, Erkan Irmak’ın yazıları yer alıyor.

Demir Özlü, Faruk Duman, Sabri Gürses ile söyleşiler; Bâki Asiltürk-Atakan Yavuz, Onur Serdar-Barış Acar görüşmeleri; Yüksel Pazarkaya, Ebubekir Eroğlu, Tuğrul Tanyol, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Hüseyin Ferhad, Metin Celâl, Ömer Erdem, Hakan Savlı, Elif Sofya, Mehmet S. Fidancı şiirleri; Âlim Kahraman, B. Nihan Eren, Soner Sert, Murat Çelik, Emin Gürdamur öyküleri; Mehmet Rifat, Gürsel Korat, Metin Celâl, Necmi Sönmez, Pelin Özer, Adil İzci, Engin Soysal, Aslan Erdem, Sacide Alkar Doster, Mustafa Karaosmanoğlu yazıları kitap-lık dergisinin 201. sayısında. YKY Süreli Yayın / 192 sf / 20 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

1. Her Yerden Çok Uzakta / Ursula K. Le Guin / İmge / 94 sf / 11 TL

2. Yazılamayanlar / Sabahattin Önkibar / Kırmızı Kedi / 209 sf / 20 TL

3. Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku / İlhami Algör / İletişim / 65 sf / 12 TL

ALBÜM

Eda And / Augmented Life

10 yıldır Hamburg Almanya’da yaşamını sürdüren 29 yaşındaki İzmirli kadın besteci, aranjör ve piyanist Eda And, kendi bestelerinden oluşan ilk caz albümü ile dinleyiciyle buluşuyor. Eda And’in ilk allbüm projesi olan “Augmented Life”, Sibel Köse, Volkan Öktem, Volkan Hürsever, Serdar Barcın, Engin Recepoğulları, Yahya Dai, Türker Çolak gibi İstanbul ve dünya caz sahnesinin alanında en başarılı ve özgün olan sanatçılarını biraraya getiriyor. Türk müziğindeki oryantal melodileri ve aksak ritimleri, caz armonisi ve klasik modern müzikle harmanlayarak birbirinden bağımsız gibi gözüken bu müziklerin, birbiri içerisinde yeniden doğmasını amaçlıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Hüsnü Arkan / Kırık Hava

Erkan Oğur / Dönmez Yol

Ceyl’an Ertem / Uçurtma

DİZİ

Dark

Dark, Alman yapımı bir Netflix dizisi. İlk bölümlerinden itibaren kendinizi bir paradoks içinde buluyorsunuz, soluksuz izlemeye başlıyorsunuz. Diziyi izlemeye başladığınızda orijinal dilinin de etkisiyle daha kasvetli bir hava içerisine giriyorsunuz .

Almanya’nın küçük bir kasabası olan Winden’de, intihar eden bir adamla dizideki olaylara giriş yapıyoruz. Bu kişiden geriye, gelecek bir tarihte açılması istenen bir mektup kalıyor. Dizideki gizem burada başlıyor ve bir daha hiç bitmiyor. Olaylar bir çocuğun kaybolmasıyla devam ediyor. Karakter çokluğu olsun, dizideki kasvetli gerilim ve gizem olsun çoğu yerde aklınızı karıştırıyor. Dizi karmaşası bakımından Lost’a, bilim-kurgu yönünden Stranger Things’e benzetiliyor ama ilerleyen bölümlerde ayrımı çok net görebileceksiniz. Dark’ta bilimle bağdaştırılan bir kurgu var. Dizide geçen zaman paradoksunu dizinin başlangıcında geçen bu ilk cümle ile anlıyoruz aslında;

“Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark, inatçı bir illüzyondan ibarettir…” – Albert Einstein

Birinci sezonu geçen yıl yayınlanan Dark’ın ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz.