Haftanın Pusulası

KİTAP

İstanbul 2099

William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer’da İstanbul’u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki, taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 21. yüzyıl sonu İstanbulu’na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. (Tanıtım Bülteninden) Doğan Kitap / 264 sf /29 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Mustafa Kemal / Yılmaz Özdil / Kırmızı Kedi / 516 sf / 35 TL

En Çok Ben Eğlendim / İzzet Çapa / Destek / 255 sf / 24 TL

Dünya Ekonomisi / Mafhi Eğilmez / Remzi / 208 sf / 25 TL

ALBÜM

Mavi Huydur Bende / Bahçe

Yeni akım bağımsız gruplardan Mavi Huydur Bende, 10 şarkıdan oluşan ilk albümüyle “Bahçe”sinin kapılarını aralıyor.

Mavi Huydur Bende; Serkan Atay ve Okan Acarbaş ikilisinden oluşan bağımsız müzik grubu. Grup; akustik, sade ve şiirsel şarkı sözleriyle zamanla güzel bir kitleye ulaşabileceğinin sinyallerini veriyor.

Şarkıların çoğunda başlıca tema aşk olsa da yine aynı şarkıların içinde, şehir insanının kaçma isteği, bir yere ait olamama, bazı öznel ve toplumsal sorunlar iç içe işlenmiş. Daha önce yayınladıkları biri demo olan iki tekli (Geçmiş Ama Bitmemiş ve Şehri Getir Gel) ile dinleyicilerle tanışan grup, bu albümüle kendi özgün tarzına doğru sağlam bir adım atıyor. Albümün söz ve müzikleri grup vokali Serkan Atay, aranje ve enstrümanlar ise grup gitaristi Okan Acarbaş’a ait. Ayrıca albümün bütün prodüksiyonu da ikili tarafından bağımsız olarak yapılmış. Albüm kasım ayının sonunda dijital platformlardaki yerini aldı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Shahram Nazeri Live in Concert / Shirin

Rumi Symphony Project: Untold / Eternal Return: Eternity

Davoud Azad Live in Concert / Hoval Hoo II

DİZİ

Collateral

Collateral, Netflix ve İngiliz kanalı BBC Two ortaklığında çekilen, yönetmenliğini ünlü İngiliz yönetmen S.J. Clarkson’ın yaptığı bir mini dizi. Ayrıca yer aldığı “An Education” adlı filmle 2010 yılında Oscar’a aday olan ünlü sinema yıldızı Carey Mulligan’ın başrolünde olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Tek sezonu 55-57 dakika arası dört bölümden oluşan dizi geçtiğimiz Şubat ayında ekranlara geldi.

Konusu ise hayli dikkat çekici. Pizza dağıtıcısı Abdullah Asif, teslimat dönüşü sebepsiz yere öldürülür. Soruşturmanın başına getirilen polis dedektifi Kip Glaspie, diğerlerinin aksine bunun sebepsiz yere işlenmiş rastgele bir cinayet olduğuna inanmadığından bu işin peşine düşer ve cinayetin arkasındaki gizemin perdesini aralamaya çalışır. Abdullah Asif’in mülteci olarak İngiltere’ye yerleşmiş olması kafalarda şüpheleri çoğaltır.

Dizi, polisiye gibi görünse de arka planında savaş, göç ve şiddetin toplumsal yansımalarını ince ince işliyor. Özellikle Suriye savaşıyla birlikte büyüyen insan kaçakçılığının sadece üçüncü dünya ülkelerinde değil İngiltere gibi büyük Avrupa ülkelerinde de sermaye sahipleriyle devlet işbirliğinde nasıl gerçekleştiğine cesurca vurgu yapıyor. Sinemasal diliyse, oyuncuların da katkısıyla oldukça doyurucu.

Bu hafta sonu hem iyi bir dizi izleyeyim hem de çok vakit almasın diyorsanız, tavsiyemiz kesinlikle “Collateral” olacak. İyi seyirler.