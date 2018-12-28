Haftanın Pusulası

KİTAP

Ajanda 2019 / İnsan nedir ki?

Metis Ajanda, 2019’da “İnsan nedir ki?” sorusunun peşine düşüyor. Son yıllarda en çok ilgi gören ajandalardan biri olan Metis Ajanda’da bu yıl Bilge Karasu’dan Ursula K. Le Guin’e, Spinoza’dan Birhan Keskin’e pek çok yazarın “insana” dair metinleri bulunuyor. Tanıtım bültenindeyse şu ifadelere yer verilmiş: “İnsan nedir ki? Gönlümüze sorarsanız kâinatın merkezi, verilere bakarsanız zerredeki bir zerre… ‘Ölümden önce bir hayat vardır’ diyerek düştük insanın peşine, yıldız tozundan dinozor yumurtasından bakteri ve mineralden yapılma o korkak cesur şefkatli ve zalim mahlûkla geldik yüz yüze... Halimiz ürkütücü olduğu kadar bin bir vaatle de dolu göründü bize madem ‘insan umutsuzluktan umut üreterek’ gelmiş bugüne, o halde inadınızın merakınızın sebatınızın arayışınızın ihtimallerinizin bol olduğu güzel bir yıl diliyoruz size!” Metis Yayınları / 6 TL

Yılın En İyi 50 Romanı

idefix her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yılın En İyi 50 Romanı” listesini yayınladı. Söz konusu 50 roman sıralaması, 15 Kasım 2017 ile 15 Kasım 2018 tarihleri arasında yayımlanmış ve Türkçede ilk baskısını yapmış kitaplar arasından seçilen, jürideki 29 ismin kişisel listeleri doğrultusunda, basit bir aritmetik hesapla belirlendi. İşte listenin en başındakiler:

1- Bir At Bara Girmiş / David Grossman / Siren Yayınları

2- Mahcubiyet ve Haysiyet / Dag Solstad / Yapı Kredi Yayınları

3- Bildiğimiz Dünyanın Sonu / Erlend Loe / Yapı Kredi Yayınları

4- Sürüklenme / Latife Tekin / Can Yayınları

5- Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura / Ayfer Tunç / Can Yayınları

Listenin tümü için: https://www.idefix.com/kataloglar_/En-iyi-50-2018/50898#/page=1/sort=displayorder,asc/categoryid=0/clog=50898/parentId=0/price=-1,-1/hs=false

ALBÜM

Fetiblue / Kuş Ekmeği

Türkiye Blues ve Rock sahnelerinin en yetenekli gitarist ve vokalistlerinden Feti Çağlayan, nam-ı diğer Fetiblue’nun ilk solo albümü “Kuş Ekmeği”, Lin Records etiketiyle yayınlandı. Sözü ve müziği Fetiblue’ya ait 10 şarkıdan oluşan “Kuş Ekmeği”, Cem Tuncer, Süleyman Bağcıoğlu, Çağlayan Yıldız, Efecan Tuncer, Ercüment Orkut, Engin Recepoğulları, Bulut Gülen, Barış Doğukan Yazıcı, Fatma Baba ve Ediz Hafızoğlu gibi Türkiye Blues, Rock ve Caz dünyasından usta isimleri aynı stüdyoda buluşturdu.

Yılın En İyi Albümleri

Kişisel beğenilerimize dayanarak hazırladığımız yılın en iyi 5 albümü listesi ise şöyle:

1- Kovacs / Cheap Smell

2- Peyk / Lay Lay Lom

3- Mabel Matiz / Maya

4- Mahmut Orhan / One

5- Mor ve Ötesi / Sultan-ı Yegâh

DİZİ

The Marvelous Mrs. Maisel

Bu yıl 70. Emmy Ödül Töreni’nde ödüller farklı yapımlar arasında paylaşıldı. Ancak komedi dalında 5 ödülü The Marvelous Mrs. Maisel dizisi kucakladı. Şimdiye kadar 2 sezonu yayınlanan ve bir Amazon yapımı olan dizinin 3. sezonunun 2019’da yayınlanması bekleniyor.

The Marvelous Mrs. Maisel, 1950’li yılların New York’unda, Upper West Side’da geçiyor. Miriam “Midge” Maisel’ın hikayesini ele alan dizide, harika giden evliliğinden iki çocuk sahibi olan Midge, batı yakasında huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ancak Midge’in aslında olağanüstü bir komedi yeteneği vardır ve bunu keşfettiğinde hayatı beklenmedik bir yöne evrilir, stand-up yapmaya başlar.

Dizinin güzelliği de burada. 1950’li yıllar New York’unun köhne yer altı barlarında komedi yapmaya çalışan bir kadını izlemek… Hem o dönemin yer altı yaşamına tanık olmak, hem de bir kadının kendini keşfine şahit olmak… Başrol oyuncusu Rachel Brosnahan’ın muhteşem oyunculuğu da diziyi sevmemizde etken tabii ki. Bu hafta sonu yapacağınız en güzel şey

The Marvelous Mrs. Maisel’e başlamak olacak.

2019’da yeni sezonu beklenen diziler:

1- Game Of Thrones / Final Sezonu

2- Mindhunter / 2. Sezon

3- Dark / 2. Sezon

4- The Handmaid’s Tale / 3. Sezon

5- Black Mirror / 5. Sezon