Haftanın Pusulası

KİTAP

Mathilda

Frankenstein’ın yazarı Mary Shelley’nin, öldükten sonra ardında müsvedde halinde bıraktığı bütün romanları ve öyküleri arasında tamamlanmış yegâne eser olan Mathilda, ilk kez Türkçede.

1819’da yazılmasına rağmen aksaklıklar sebebiyle yayımlanamayan ardından da unutulan bu gotik novella ilk kez 1959 yılında okur karşısına çıktı.

Mary Shelley’nin tüm yazılarında olduğu gibi yine pek çok otobiyografik öğe barındıran eser, muhtemelen Shelley’nin kendi hayatından en çok esinlendiği eseri.

Mathilda, yazarın annesi Mary Wollstonecraft, babası William Godwin ve eşi Percy Bysshe Shelley ile olan ilişkilerini anlamak için önemli bir belge niteliği taşıyor.

Bu kitapta Mathilda ile birlikte, kitabın ilk taslağı olan Hayaller Âlemi de okur karşısına çıkıyor. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 128 sf / 16 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

05 17 / Ayşe Düzkan / Güldünya Yayınları / 280 sf / 24 TL

Her Yerden Çok Uzakta / Ursula K. Le Guin / İmge / 94 sf / 11 TL

Sürüklenme / Latife Tekin / Can Yayınları / 188 sf / 20 TL

ALBÜM

Şallıel Bros / FaMiRe

Çok küçük yaşlarda başladıkları müzik kariyerlerinde pekçok başarıya imza atmış, caz ve pop müzik dünyasının birçok usta ismiyle sahnede ve stüdyoda çalmış saksafon sanatçısı kardeşler Anıl Şallıel ve Batu Şallıel’in müzikal projesi Şallıel Bros’un yeni albümleri “FaMiRe” çıktı. Lin Records etiketiyle yayınlanan ve 7 orijinal besteden oluşan “FaMiRe”, ikilinin Şallıel Bros ile çıkardıkları ikinci albüm. Bugün 20’li yaşlarının başında olan Şallıel kardeşlerin müzikal birikimlerini bir araya getirdikleri albümde sanatçılara, piyanoda Tolga Bedir, bas gitarda Caner Üstündağ ve davulda Volkan Öktem eşlik ediyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Yağmur Yağar / Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra

Gündüz Gece / Pentagram

Ay Carmela / Rolando Alarcon

DİZİ

Mindhunter

Bu köşemizde bundan böyle, son yıllarda dikkat çeken, ciddi bir izleyici kitlesi edinen, gerek konusuyla gerek çekim teknikleriyle sinema filmleriyle yarışan dizilere yer vereceğiz. Tabi bunu yaparken sadece genel ilgi gören dizilerden değil öznel beğenilerimizden de bahsedeceğiz.

Ses getiren diziler arasında başı çeken 2017 yapımı “Mindhunter”. Psikolojik-gerilim türündeki dizi, seri katilleri anlamaya çalışan bir FBI ajanını anlatmasıyla dikkat çekiyor. Bu arada belirtelim dizi, anı kitabı olan “Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit”i referans alıyor. Yani yaşanmış olaylardan hareket ediyor.

Hikâye 1970’li yılların Amerika’sında geçiyor. FBI’da arabuluculuk yapan ve aynı zamanda da bir eğitmen olan Holden Ford; genç, dinamik ve farkını ortaya koymaya çalışan biridir. Görevlendirildiği bir vaka sırasında vuku bulan bir olay, Holden Ford’u oldukça sarsar ve suçlu psikolojisine farklı bir boyuttan bakmak gerektiğini düşünmeye başlar. Bunun üzerine harekete geçen Holden, Davranış Bilimci Bill Tench ile Amerika’da nam salmış ünlü katillerle görüşmeye başlar. Sorgudan ziyade bir röportaj şeklinde gerçekleşen görüşmeler, katilleri suça iten nedenlerin aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını, katilerle empati yapılarak ve katiller arasında benzerlik kurularak, başka suçluların tespit edilebileceğini, hatta ve hatta suçun önüne geçilebileceğini gösterir. Bunun için de yapılması gereken katillerle bir arkadaş gibi konuşup, bu zamana kadar yapılmamışı denemektir.

Dizinin dört bölümünü ünlü yönetmen David Fincher’ın yönetmiş olması, onun film ve dizilerinde izlemeye alışık olduğumuz anlatım ve hikâye tarzını bu dizide de görmemize vesile oluyor. Dizinin çok büyük bir bölümünün diyaloglar üzerinden ilerliyor oluşu, ilk bakışta sıkıcı bir hikâye teması hissi veriyor gibi gözükse de esasında çok daha hareketli polisiye dizilerinden bile daha ilgi çekici ve sürükleyici olabiliyor. Dizide işlenen katillerin, isimlerinden işledikleri suçlara kadar hepsinin gerçek olması hikâyeye ayrı bir gerçekçilik, ayrı bir farkındalık katıyor.

Dizinin 1.sezonu Ekim 2017’de yayınlandı, 2. Sezon için ise geri sayım başladı; 2019’da gösterime gireceği söyleniyor. İlk sezonu izleyenlerin yeni sezonu hasretle beklediği şu günlerde, eğer izlemediyseniz bu diziyi kaçırmayın diyoruz.