Haftanın Pusulası

KİTAP

Bağlar

“Cehennem başkalarıdır ve bazen o başkalarıyla aynı evdesinizdir.”

Bağlar, İtalya’nın en prestijli edebiyat ödülü Strega sahibi yazar Domenico Starnone’nin Türkçede yayımlanan ilk kitabı.

Roman, on iki yıllık eşi Aldo’nun başka bir kadın için onu terk etmesi üzerine iki çocuğuyla tek başına kalan Vanda’nın mektubuyla açılıyor. İlk bakışta sıradan bir aile hikâyesi izlenimi uyandırsa da, Starnone bu romanda sosyal, ailevi, psikolojik ve ideolojik yapılar çözülürken açığa çıkan ve kahramanları altüst eden hayal kırıklığı, haset, özlem, değersizlik ve hınç duygularını, durum komedisi ve trajedi arası bir kurgu içinde ustalıkla resmediyor.

Özgürlük ile güvenlik arasında bocalayan kahramanlarıyla Bağlar, çarpıcı bir yerini bulamama anlatısı. (Tanıtım Bülteninden) Yüz Kitap / 144 sf / 21 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar / Rukiye Türeyen / Egemen Yayınları / 128 sf / 14 TL

- Mustafa Kemal / Yılmaz Çzdil / Kırmızı Kedi / 520 sf / 35 TL

- Fahrenheit 451 / Ray Bradbury / İthaki / 208 sf / 24 TL

ALBÜM

Selva Erdener / Biliyor musun?

Sesiyle aşkı, hüznü, acıyı, neşeyi, kısacası hayata dair pek çok duyguyu yüreklere işleyebilen Selva Erdener’in dördüncü stüdyo albümü “Biliyor musun?”, Ada Müzik etiketiyle yayımlandı.

Turgay Erdener, Cem İdiz, Melahat İsmail, Fazıl Say, Babür Tongur ve İbrahim Yazıcı’nın her biri farklı renkler ve farklı duygular barındıran bestelerinin yer aldığı albümde, tüm renkler Erdener’in sesinde birleşiyor. Aynı zamanda türkülere kattığı eşsiz yorumlarıyla da tanınan başarılı sanatçı, dinleyenleri bazen neşeli ve umutlu bazen de hüzünlü bir yolculuğa çıkarıyor.

Sayısız uluslararası projede yer alan başarılı sanatçının “Biliyor musun? albümü, müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda!

Ruhu doyuran şarkılar:

Sevmek Suçsa Suçluyum / Melike Şahin

Milli Park / MFÖ

Because The Night / Patti Smith

FİLM

Sideways

5 Akademi ödülüne aday gösterilen (En iyi film dâhil) bu bol alkollü, zeki ve komedide yönetmen Alexander Payne (Election, About Schmit), yılın en iyi eleştirilen filminin yönetmenliğini yaparken, hayatın inişleri, çıkışları ve kenarlarını inceliyor.

California'nın sahilinden yola şarap tatmak için yola çıkan 30'lu yaşlardaki ikili Miles (Paul Giamatti) ve Jack (Thomas Haden Church) beklenmedik bir yola saparak,

olgunlaşmaya başlıyorlar. Ve bu birbirlerine hiç benzemeyen ikili çok geçmeden kendilerini şarap, kadınlar ve kahkaha içinde buluyorlar.