Haftanın Pusulası

KİTAP

Yeni Bir Sol için Devrimci Anahtar Kelimeler

“Tüm teoriler gridir, dostum, yaşamın altın fidanı ise daima yeşil,” demişti Goethe. Ian Parker’ın Yeni Bir Sol İçin Devrimci Anahtar Kelimeler kitabı bu karşıtlığı teoriyi pratikle iç içe geçiren praksis felsefesiyle aşmaya girişen çalışmalardan biri. Dünyayı değiştirme görevini onu anlamakla birlikte ele alan bu felsefeden beklenebileceği üzere, Parker bugün solun karşısına çıkan yeni sorunları yeni kavramlar üzerinden anlamaya soyunuyor. Bunu her bir kavramın doğrudan etimolojik veya tarihsel arka planına eğilerek yapmıyor Parker. Daha ziyade, dünyanın dört bir yanından güncel örneklerle, eleştirel söylemde dolaşımda olan yeni kavramları somut bir bağlama oturtarak tasvir etmeye çalışıyor. Yeni Bir Sol İçin Devrimci Anahtar Kelimeler, dünyayı sahiden anlayıp değiştirme arzusundaki herkesin bir şekilde faydalanabileceği bir kavramsal alet edevat çantası. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 400 sf / 40 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Metis Ajanda 2019 - İnsan Nedir ki? / Metis / 222 sf / 6 TL

Sahip Olmadığımız Şeyin Keyfini Sürmek - Psikanalizin Politik Projesi / Todd McGowan/ İmge / 464 sf / 49 TL

68’li ve Gazeteci / Tuğrul Eryılmaz / İletişim / 264 sf / 29 TL

ALBÜM

Fenomen / Bridges

Türkiye’nin en özgün müzik gruplarından biri olan Fenomen’i 12 yıl aradan sonra yeniden biraraya getiren “Bridges” dijital müzik kanallarında yayında! İsmail Soyberk, Barış Bölükbaşı, Nevzat Yılmaz, Çağdaş Oruç ve Bülent Ay gibi Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Fenomen, caz rock fusion türündeki albümleri “Bridges”te 7 rakamının gücünden ilham alıyor ve Âşık Veysel, Nazım Hikmet, Adnan Saygun, Neşet Ertaş gibi usta müzisyenlerin tınılarının peşine düşerek kültürler arası müzikal bir füzyon yaratıyor.

Hakan Kılıç prodüktörlüğünde hazırlanan “Bridges”te, İsmail Soyberk bas gitarda, Barış Bölükbaşı gitarda, Nevzat Yılmaz klavyelerde, Çağdaş Oruç saksofonda ve Bülent Ay davulda yer alıyor. Albümde ayrıca, nefeslilerde ve trompette Utku Akyol, trombonda Gökay Gökşen, keman ve mandolinde Özcan Yılmaz ve tulum ile kemençede Selim Bölükbaşı da konuk sanatçı olarak gruba eşlik ediyorlar.

Lin Records etiketiyle yayınlanan “Bridges”, grubun dijital müzik platformlardan dinlenebilir ve indirilebilir.

Ruhu doyuran şarkılar:

Böyle Olur mu? / Sabahat Akkiraz&Aylin Aslım

Yoh Yoh / Burcu Güneş

Nazende Sevgilim / Figen Genç

FİLM

Life

Dennis Stock (Robert Pattinson), 1955'te Life Dergisi'nde henüz çaylak bir fotoğrafçıyken, James Dean'in (Dane DeHaan) fotoğraflarını çekmek için kendisini ikna eder. Onun gelecek neslin müthiş bir temsilcisi olacağına inanan Stock, Dean ile birlikte Los Angeles'tan Fairmont'a uzanan yolculukta ona eşlik eder. Dean'in trajik sona yaklaştığından habersiz, onu tüm ortamlarda yalın ve samimi bir şekilde fotoğraflayarak aslında paha biçilemez bir çalışmaya imza attığının farkında değildir.