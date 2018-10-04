Haftanın Pusulası

Tabiata Giden Bütün Yollar

Andrea Barrett, National Book Award’u kazanan bu öykü kitabında, bilim insanlarının aşklarını, hırslarını ve tabiatı anlama çabalarında uğradıkları hayal kırıklıklarını anlatıyor.

Gregor Mendel’in bezelyelerle yaptığı kalıtım deneylerinin hüzünlü öyküsü, yıllar sonra bir genç kadının ruhunu ve hayatını şekillendiriyor. Bilimsel merak ile para kazanma hırsı arasında bocalayan bir genç adam, Darwin’in ve Wallace’ın seyahatlerinin izinden giderek kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Canlı türlerini adlandırmak ve sınıflandırmakla geçen bir ömrün son demindeki Carl Linnaeus zihinsel bir sisin içinden geçmişin muhasebesini yapıyor. 18. yüzyılda göçebe kırlangıçların peşine düşerek bilimsel bir keşifte bulunan iki kadın, erkek egemen bilim camiasında kendilerine yer açmaya çalışıyor. Yüz Kitap / 256 sf / 28 TL

İnkılâp Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları-Hava / Buket Uzuner / Everest / 330 sf / 29 TL

67 / Oğuzhan Uğur / HayyKitap / 128 sf / 18 TL

Dönüş / Ayşe Kulin / Everest / 272 sf / 25 TL

ALBÜM

Meral Azizoğlu / Gül İstanbul

Meral Azizoğlu, Jordi Savall’in “BAL-KAN Projesi” ile dinlediğimiz Macar Gypsy virtüöz müzisyenleri olan Lajos Sarközi, Benedek Csik, Janos Dani, Gyula Csik, Vilmos Csikos’u biraraya getirdi. Uluslararası çapta bir üne sahip Hakan Güngör’ün sanat yönetmenliğini yaptığı bu albüm 1900’lü yılların İstanbul şarkılarını alışılmışın dışında bir icra ile bize sunuyor.

Kalan Müzik’ten çıkan albümdeki şarkılara Çigan yorumu çok yakışmış, solist ve enstrümanistlerin uyumu çok başarılı. Daha önce birçok defa, farklı müzisyenlerden dinlediğiniz bu şarkıları ilk defa Meral Azizoğlu’nu lirik sesi ve usta yorumu ve Macar Çigan müzisyenlerin icrasıyla çok faklı dinleyeceksiniz. Arşiv niteliğinde belleklerde yer edinecek, keyif alınacak bir albüm; “Gülistanbul”.

Ruhu doyuran şarkılar:

KUAN / Güzel ne güzel olmuşsun

Minor Empire / Mendilimin yeşili

Sadık Gürbüz / Gelme ey ecel

FİLM

Kolera Günlerinde Aşk

Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez’in çok satan romanından uyarlanan bu film, romanı kadar etkileyici olmasa da keyifli bir seyirlik.

Başrollerini Oscar ödüllü Javier Bardem ve Giovanna Mezzogiorno’nun paylaştığı film, Güney Afrika’nın zengin bitki örtüsü altında yeşeren ve yıllarca süren masum bir aşkı anlatıyor. Genç romantik Florentino Ariza masum ve olağanüstü güzel Fermina Daza’ya ilk görüşte âşık olur ancak kızın babası tarafından reddedilir. Bu, aşkını kalbinde yıllarca büyük bir tutkuyla taşıyacağı bir dönemin de başlangıcı olur.