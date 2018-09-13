Haftanın Pusulası

KİTAP

Aklı Üç Karış Havada

Lidya Nasmanı’ın romanı “Aklı Üç Karış Havada”, Siyah Kuğu Yayınları’ndan çıktı. Özeti kısaca şöyle:

Asya Sezer, ülkenin tanınmış ailelerinden birinin tek kızı ve varisidir. Hayatta ne isterse elde etmiş ve oldukça şımarık büyütülmüş olan bu kadın, üniversite yıllarında aşık olup evlendiği Kaya ile mutlu bir hayat yaşamaktadır. Asya, uzak hedeflerin kadını değildir. Anlık yaşayan ve hayatın yalnızca keyifli tarafına bakan biridir. Kaya ise, hayatı boyunca çok çaba sarf ederek bir yerlere gelebildiği için ciddi ve kararlıdır. Bu iki zıt karakterin kendileriyle ve birbirleriyle olan savaşı Asya’nın hoşuna gitse de hiç beklemediği bir anda onun aleyhine sonuçlanacaktır. Siyah Kuğu Yayınları / 384 sf / 29 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre, haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- 21.Yüzyıl İçin 21 Ders / Yuval Noah Harari/Kolektif Kitap/ 336 sf / 35 TL

- Fahrenheit 451 / Ray Bradbury/ İthaki / 208 sf / 20 TL

- Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı / John Taylor Gatto/ Edam/ 276 sf / 29 TL

ALBÜM

Yüz Yıllık Serüven

Gülru Ensari & Sevil Ulucan Weinstein’in Anadolu motiflerinin Batı Armonisi ile özenle harmanlandığı yeni çalışmaları “Yüz Yıllık Serüven” Kalan Müzik’ten çıktı.

Kariyerlerini yurt içi ve yurt dışında başarıyla devam ettiren sanatçılar, Türk bestecilerinin eserlerini yorumlama hususunda gösterdikleri duyarlılıkla dikkat çekiyor ve takdir topluyor.

Kayıtlarını ilk kez ikilinin gerçekleştirdiği çalışmada Ekrem Zeki Ün’ün solo keman eserleri “Yudumluk”, “Tema ve Çeşitlemeler” ile “Solo Piyano Sonatı”nın yanı sıra oyun havalarından “Güzelleme” ve “Kaşıklı Oyun Havası” yer alıyor.

Seyfettin Asal’ın keman ve piyano eserlerinden “Zeybek”, “Ağır Zeybek”, “Çengi”, “Gölcük” ve ihtişamlı “Fantasia” dan oluşan seçkiler bizleri yurdun farklı yörelerine taşıyarak keyifli bir dinleti sunuyor…

Ruhu doyuran şarkılar:

Nükhet Duru / Mavi Düşler

Can Oflaz / Fikrimin İnce Gülü

Pilli Bebek / Anlıyorum

FİLM

Julieta

Usta yönetmen Pedro Almodovar’ın Nobel ödüllü Kanadalı yazar Alice Munro'nun öykülerinden uyarladığı filmi Julieta'da; kocası Xoan’ın trajik ölümünün ardından Julieta, kızı Antia ile Madrid’de yeniden bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak yaşadıkları acı, onları birbirlerine yakınlaştırmak yerine uzaklaştırır. On sekiz yaşına kadar annesi ile yaşayan Antia, bir gün hiçbir açıklama yapmaksızın evi terk eder. Julieta kızını ararken, onun hakkında ne kadar az şey bildiğini keşfeder. Bir gün Antia’nın en yakın arkadaşlarından Bea ile yolda karşılaşıp kızının yerini öğrendiğinde Julieta’nın geçmişine olan yolculuğu ve hesaplaşması da başlar…