Ne okumalı? Ne dinlemeli? Ne izlemeli? Haftanın pusulası

KİTAP

Yolun Sonundaki Ev

Bir ev bir ülkenin yüzyıllık tarihinin tanığı olabilir mi? Olabilir çünkü “coğrafya kaderdir” Oya Baydar, Can Yayınları’ndan çıkan son romanı ‘Yolun Sonundaki Ev’de Türkiye’nin yüz yıllık tarihini bir apartmanın tanıklığında anlatıyor.

“Morsalkım bütün cepheyi sarmış, üç katı aşıp çatıya kadar tırmanmış, salkım salkım çiçekli dallar damdan aşağı sarkıyor. Ardındaki boydan boya balkonları, o balkonlara açılan geniş pencereleri düşünüyor. Kimler var içerde? Gidenler, kalanlar… Çocuklar büyümüştür, gençler çoluk çocuğa karışmıştır, kim bilir nerelerdeler. Umut? Hatırlanması yasak bölge. Her hatırladığında yasak bölgenin dikenli tellerinin içini kanattığı, acıyı bastırabilmek için hemen uzaklaştığı suç ve günah coğrafyası.”

1913’te bir suikastla başlayıp 1960’lı yıllarda aynı apartmanda kesişen yollar, darbeler, hapisler, ölümler ayrılıklar ve aykırılıklarla her yaştan okurun kendinden bir şeyler bulacağı bir Türkiye panoraması.

Can Yayınları / Oya Baydar/ 272 sf / 14,95 TL

ALBÜM

Usta Malı

Mazlum Çimen, 2 Temmuz 1993’de Sivas’ta babası Nesimi Çimen’le birlikte katledilenler anısına “Usta Malı” adlı bir albüm çıkardı.

Mazlum Çimen babasının ayak izlerini takip ettiğini söylediği albümde cura ve şelpe bağlamayı ilk kez kullanıyor. Alevi ve Bektaşi kültüründe iz bırakan usta isimlerin imzalarını taşıyan 24 eserden oluşan albümde Mazlum Çimen'e Erdal Erzincan , Erdal Güney, Murat Ak ve Nilüfer Akbal gibi müzisyenler eşlik ediyor.

“Usta Malı” 2 Temmuz 2018 günü tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde satışa çıktı. Ayrıca 25. Yıl dolayısıyla Long Play olarak da çıkacak. Özel çalışma 1993 artı 33 plak olarak limitli bir sayıda numaralı olarak satışa sunulacak. Artı 33 plak da ise katledilen 33 kişinin isimleri, her plakta bir isim olarak özel baskıyla işlenecek.

Ruhu doyuran şarkılar:

Nina Simone - Ain't Got No, I Got Life

Beck – Wow

Arcade Fire - Creature Comfort

FİLM

Kirazın Tadı

Orta yaşlarındaki Bediî, hayatından vazgeçme noktasındadır. Bir plan yapar ve arabasıyla Tahran'ın tozlu yollarında uzun bir yolculuğa çıkar. Ölüm şekline karar vermiştir ama kendisine yardım edecek birini bulmak zorundadır. Arayışları sonunda yolu, bir asker, bir ilahiyatçı ve bir tahnitçiyle kesişir. Karşısına çıkanların teklifine verdiği yanıt, Bediî'nin varolma ve vazgeçişlerin puslu aynasında kendisiyle yüzleşmesini sağlayacaktır.



İran sinemasının usta yönetmeni Abbas Kiyarüstemi, Cannes'da Altın Palmiye kazanan Kirazın Tadı ile izleyiciyi ölüm ve yaşam arasında yolculuğa çıkarıyor.