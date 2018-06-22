Haftanın Pusulası

KİTAP

Korku edebiyatının klasikleri yeniden…

Korku edebiyatının dört büyük başyapıtı Drakula, Dorian Gray’in Portresi ve Operadaki Hayalet, incelikli bir çalışmayla okurlarıyla buluşuyor. DEX yayınlarından “Korku Klasikleri” başlığı ile yayımlanan serinin ilk üç kitabı titiz çeviri ve özel tasarımlarıyla raflardaki yerini aldı.

Çevirisini Kerem Sanatel’in, üstlendiği ve önsözünü Murat Özer’in yazdığı edebiyatın en korkunç hikâyelerinden biri olarak kabul edilen Bram Stoker’ın Drakula’sı, yüzyılı aşkın bir zamandır okuyucusunu ürkütmeyi başarıyor.

Oscar Wilde’ın “Okuyan herkes baş karakterde kendi günahını görecek,” dediği tek romanı Dorian Gray’in Portresi edebiyatın kuşkusuz en büyük klasik eserlerinden biri… Meriç Keleşin çevirmenliğini üstlendiği kitabın önsözünde Ömer Türkeş’in imzası var.

Yine Meriç Keleş tarafından çevrilen serinin üçüncü kitabı Gaston Leroux’un Operadaki Hayalet romanı ise gotik edebiyatın en büyük eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Romanın önsözünde Hakan Bıçakçı’nın ismi yer alıyor. DEX Yayınları

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury/ İthaki / 208 sf / 20 TL

Gölgeler / Zülfü Livaneli / Doğan / 112 sf / 29 TL

Leyla İle Mecnun / Burak Aksak / Küsurat / 272 sf / 25 TL

ALBÜM

Fazıl Say / Chopin Noktürnler

Fazıl Say’ın, dünyada ilk kez 2017 yılında Warner Müzik tarafından yayınlanan “Chopin Noktürnler” albümü, Türkiye’de ilk kez Ada Müzik etiketiyle müzikseverlere ulaşıyor.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, dünyada büyük ilgi gören “Chopin Noktürnler” albümünde, Chopin’in romantik dönemde piyano için yazdığı en güzel ve tanınmış parçaları olan noktürnlerini yorumluyor. “Chopin Noktürnleri”nin çok dinlendirici bir albüm olduğunu ifade eden Say, albümle ilgili olarak “Stresli ve zor hayatlarımızda bu parçaların, bu yaz bizi bir suyun sakinliğine ve bir rüzgârın naif esintisine doğru çekip, ruhlarımızı dinginleştireceğine inanıyorum” şeklinde konuşuyor.Tüm müzik marketlerde, Apple Music ve iTunes’da yerini alan “Chopin Noktürnler” albümü, 22 Haziran’dan itibaren ise tüm dijital platformlarda!

Ruhu doyuran şarkılar:

Buray & Mahmut Orman Remix / Mecnun

Colonel Bagshot / 6 Days

Sena Şener / Feel

FİLM

Kedi

Amerika'da tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi ülkesinin kalbini patilemeye geliyor!

Ceyda Torun’un çektiği ‘Kedi’, büyük şehirlerin değişen yapısını ve kentin kedilerini besleyen, koruyan, seven insanları konu alıyor. Sinemalardan sonra şimdi DVD’de.