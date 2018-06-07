Haftanın Pusulası

KİTAP

Babam Yanımdayken

Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) baba-kız sevgisini sımsıcak bir yorumla anlatan Babam Yanımdayken’i okurlarla buluşturuyor. Yaptığı baba-kız çizimleriyle kısa sürede üne kavuşan, sosyal medya fenomeni Soosh’un ilk kitabı olan Babam Yanımdayken hem babaları hem de çocukları sarıp sarmalıyor. Babaların, çocuklarının hayatlarında oynadıkları birçok farklı rol, muhteşem çizimler eşliğinde, yalın ve dokunaklı bir üslupla anlatılıyor.

Kocaman resmedilmiş bir baba ve onun yanında minicik bir kız… Babam Yanımdayken’de bu baba-kızın hayatlarından sıcacık kesitler sunuluyor. Birlikte yemek hazırlamak, kitap okumak, sarılıp uyumak gibi en özel anlar, öykü boyunca suluboya çizimlerle resmediliyor. Babaların çocuklarının hayatlarında oynadıkları birçok farklı rol, bu sahnelerde yalın ve dokunaklı bir üslupla anlatılıyor. Sev / 36 sf / 21 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury/ İthaki / 208 sf / 20 TL

Leyla İle Mecnun / Burak Aksak / Küsurat / 272 sf / 25 TL

Rüzgârın Şarkısını Dinle / Haruki Murakami / Doğan Kitap / 168 sf / 19 TL

ALBÜM

Loreena Mckennitt / Lost Souls

2006’da “An Ancient Muse” albümünden sonra, tamamen özgün ve yeni şarkılardan oluşan albümü “Lost Souls”u dinleyicileriyle buluşturacak olan Loreena Mckennitt, albüm öncesi “Breaking of the Sword” ve “A Hundred Wishes” teklilerini yayınladı.

“Lost Souls” albümü, nyckelharpa, ud, kanun, askeri bando, flamenko gitar gibi enstrümanların müzikal sesleri ile bezeli, Hint-Avrupa kökenli kavimlerden Bedeviler’e kadar olan çağdaş fikirlerin zengin, eklektik ve detaylı bir sunumu niteliğindedir. Loreena, albümde vokallerinin dışında, piyano, klavye, akordeon ve arp çalıyor.

Otuz yıldan fazladır devam eden müzik kariyerinde, dünya çapında 14 milyondan fazla albümü satılan sanatçı dört kıtayı kapsayan 15 ülkede altın, platin ve multi-platin satış ödülleriyle, dünya çapında beğeni topluyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Isaac Delusion / Bittersweet Fruit

The Brain / Out In The Dark

Calogero / Danser Encore

FİLM

Phantom Thread

Savaş sonrası 1950’lerin büyüleyici Londra’sında İngiltere modasına yön veren Reynolds Woodcock (Oscar ödüllü Daniel Day Lewis) ve kız kardeşi Cyrill (Lesley Manville) kendilerine özgü tarzlarıyla kraliyet ailesinden film yıldızlarına, soylulardan sosyeteye kadar çok geniş bir müşteri kitlesine sahiptir.

Kadınlar Woodcock’ın hayatından iz bırakmadan geçip gitmektedir. Ta ki genç, hırslı Alma (Vicky Krieps) Woodcock’ın ilham perisi ve çok geçmeden sevgilisi olarak hayatının merkezine gelip oturana kadar…