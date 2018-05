Haftanın Pusulası

KİTAP

Otherworld

Yepyeni bir dünya bu. Bir monitörle ya da kontrol tuşlarıyla kısıtlanmadığın bir dünya. Yalnızca görmek ya da duymakla kalmadığın; dokunduğun, kokladığın, tat aldığın bir gerçeklik… Uyulacak yasalar ya da itaat etmek zorunda bırakıldığın kurallar olmaksızın, tüm arzularını yaşayabileceğin mükemmel bir hayat…

How I Met Your Mother dizisinin başarılı aktörü Jason Segel ve Kirsten Miller’den gerçek ile sanal dünyanın yer değiştirdiği, -bir- Şirket’in komplosuna tutsak edilen bedenlerin gerçeği aradığı bir roman. Bağımlısı olacak, hiç bitmesin isteyeceksin. Geleceğe adım atmaya, bedenini geride bırakmaya hazır mısın? Gerçekliğin öldüğü yere, Otherworld’e hoş geldin! (Tanıtım Bülteninden) DEX Yayınevi / 404 sf / 27 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Değişim Sürecinde Türkiye / Mahfi Eğilmez / Remzi Kitabevi / 248 sf / 25 TL

Sanma ki Yalnızsın / Elif Şafak / Doğan Kitap / 214 sf / 26 TL

Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak / Stéphane Garnier / Paloma Yayıncılık / 158 sf / 19 TL

ALBÜM

Joan Baez / Whistle Down the Wind

Joan Baez, 60 yıldır içinde olduğu müzik dünyasını biraz daha güzelleştirmek için cover şarkılardan oluşan bir albüm hazırladı: Whistle Down The Wind. Onlarca albüm, yüzlerce şarkı, binlerce melodi ve milyonlarca hayran… Joan Baez’in 1958 yılında başlayan kariyeri göz kamaştıracak şekilde devam etti. En son 2008 yılında çıkardığı Day After Tomorrow albümünün ardından uzun bir ara veren müzisyen, 10 yıl sonra sevenleriyle yeniden buluşuyor.

Albümün adı olan Whistle Down The Wind, aslında Tom Waits’in bir şarkısı.

Hüzün ve savaş karşıtlığı albümün başrolünde. 10 şarkıdan oluşan albümde Tom Waits’in yanı sıra Josh Ritter ve Mary Chapin Carpenter gibi isimlerin de cover’ları yer alıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Bob Dylan / Things have changed

Tom Waits / Hope I don't fall in love with you

Eric Clapton / Forever Man



DVD

Askerin Türküsü

Alyoşa Skvortsov (Vladimir Ivashov) annesi (Antonina Maksimova) ile vedalaşamadan savaşa katılan 19 yaşında telsizci bir Sovyet eridir. Faşistlerin bir tank saldırısı sırasında tek başına iki faşist tankını havaya uçurarak generali (Nikolai Kryuchkov) tarafından madalya ile ödüllendirilir. Ancak Alyoşa Generalinden madalya yerine annesini görmek için iki günlük izin ister. Köye dönüp evlerinin çatısını tamir etmek, annesi ile vedalaşmak istemektedir. Alyoşa için eve gitmek o kadar kolay olmayacaktır.