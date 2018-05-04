Haftanın Pusulası

KİTAP

Dünün Savaşçıları Bugünün Liderleri

İnsanın var olma ve yaşamını anlamlandırma savaşının alevleri tarihin hiçbir anında sönmedi. Geçmişten günümüze savaş alanları, düşmanlar ve savaş şartları değişti. Değişmeyen tek şey; ne uğruna bu savaşa girdiğimiz oldu. Tüm kontrolün bizde olmadığı bir düzenin içinde kendimizi bulduğumuz andan, son nefesimizi verene kadar sürdürdüğümüz savaştan bahsediyorum. Çoğu zaman kaçıp kurtulma şansımızı gözden geçirsek de hiçbir zaman pes etmediğimiz savaş. Atalarımızdan bizlere miras kalan en derin gizemdir, var olma içgüdüsü.

İşte bu yüzden bir savaşın içinde olduğumuzu kabul etmekle başlayabiliriz. Bir savaşın içindeyiz ve her birimiz birer savaşçıyız. Haksızlığa uğradığımız, kendimizi güçsüz hissettiğimiz ve karamsarlığa kapıldığımız anlarda kendimizi sorgulayıp dünyayı suçlamayı bırakmamızı sağlayan cümle “ben bir savaşın içindeyim” olacaktır. Bunu kabul ettiğimiz anda yaşadığımız tüm olumsuzluklara karşı “neden ben?” sorusunu sormaktan vazgeçeceğiz. (Tanıtım Bülteninden) Duvar Yayınları / 208 sf / 25 TL

İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm / Aykut Çoban / İmge / 251 sf / 19 TL

Siz Rahat Yaşayasınız Diye / Yusuf Atılgan / Can / 255 sf / 22 TL

Pamuk Tarlalarının Issızlığında / Bernard- Marie Koltes / İmge / 63 sf / 10 TL

ALBÜM

Suzan Kardeş & Divanhana / Kardeş

Balkan müziğinin sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, Bosna - Hersekli Divanhana grubu ile birlikte “Kardeş” ismini verdikleri bir albüme imza attı.

Suzan Kardeş bu özel proje ile ilgili duygularını, ”Dünya aslında çok küçük. Belçika Trafik Festivali’nde başlayan bu buluşma İstanbul’da tekrarlandı, Bosna’da tamamlandı. Bu buluşmada çalışkan, samimi, güzel yürekli dostlarla karşılaşmak beni mutlu etti. Bugüne kadar ne hayal ettiysem oldu. Divanhana’dan gelen bu albüm teklifi bir hayalimi daha gerçekleştirdi. Albümün dünyada barışa, dostluğa, arkadaşlığa, sevgiye bir vesile olsun istedik.” şeklinde ifade ediyor...

Mix, mastering ve yapımını Borjan Miloševic’in üstlendiği, 6 Türkçe şarkı ve 4 Boşnakça şarkı olmak üzere toplamda 10 şarkının bulunduğu albümün ”Kafu mi draga ispeci” isimli çıkış şarkısı için ekip, Nermin Fetic yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

Divanhana’nın Suzan Kardeş ile birlikte hazırladığı “Kardeş” isimli yeni albüm 20 Nisan’da Kalan Müzik imzasıyla sevenleriyle buluştu.

Ruhu doyuran şarkılar:

Gamze Su Akyol / Gamzedeyim Deva Bulmam

Haluk Bilginer ft. Rubato / Agah Makamı

Gürol Ağurbaş ft. Birsen Tezer&Hüsnü Arkan / Sevda Eskisi

DVD

Shape Of Water / Suyun Sesi

Titizlikle hazırlanmış bu mücevher, Pan’ın Labirenti’nden beri Del Toro’nun en tatmin edici çalışması. Usta hikaye anlatıcı Guillermo del Toro, soğuk savaş döneminin Amerikasında geçen, bu dünyanın dışından bir peri masalıyla karşımızda. Gizli ve yüksek güvenlikli bir hükümet laboratuvarında çalışan Elisa’nın (Sally Hawkins) rutin ve yalnız hayatı, iş arkadaşı Zelda’nın (Octavia Spencer) gizli bir deneyi öğrenmesiyle sonsuza kadar değişir. Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg ve Doug Jones da yardımcı rollerde yer alıyor. (Tanıtım Bülteninden)