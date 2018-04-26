Haftanın Pusulası

KİTAP

Türler Arası En Güzel Yolculuklar

Önce okur, oyunu sever, oyun kurucu yazarı tanır, metni anlamak için eleştirel okumalar yapar, çıkarım amacıyla farklı farklı okumalar gerçekleştirir, metinden kopmaz ve sonunda yaratıcı sonuçlara ulaşır.

Türler Arası En Güzel Yolculuklar okumanın, yazınsal yapıtlara eleştirel bir gözle yaklaşmanın hazzını vurgulayan, son dönem edebiyatımızın öne çıkan yapıtları üzerinde incelemelere girişen cesur bir “okuma çabası”. Neşe Aksakal, kimi yazınsal kavramlara Türkçe karşılıklar getirmekle kalmıyor, bunları çözümlediği metinler üzerinde açımlayarak kullanıyor. Sıkı okurların yepyeni tatlar derleyeceği bir çalışma. (Tanıtım Bülteninden) Alakarga Yayınları / 158 sf / 18 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Leyla ile Mecnun / Burak Aksak / Küsurat / 272 sf / 25 TL

Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı / Hector Garcia , Francesc Miralles/ Indigo / 176 sf / 17 TL

Kırlangıç Çığlığı / Ahmet Ümit / Everest / 400 sf / 25 TL

ALBÜM

Şebnem Ferah / Parmak İzi

Şebnem Ferah’ın 5 yıl aradan sonra hazırladığı, söz ve müziği kendisine ait 10 şarkıdan oluşan yeni albümü “Parmak İzi” yayınlandı. Kayıtları Babajim İstanbul stüdyolarında gerçekleştirilen albümde yer alan 9 şarkının düzenlemesi Şebnem Ferah, Ozan Tügen ve Tarkan Gözübüyük imzası taşırken, “Kıramazsın” şarkısının düzenlemesi Şebnem Ferah ve Demir Demirkan’a ait.

Albümün mixleri Murat Bulut, masteringi ise Evren Göknar tarafından Los Angeles Capitol stüdyolarında yapıldı.

“Parmak İzi”nin kayıtlarında, akustik gitarları da çalan Şebnem Ferah’a müzisyen arkadaşları Ozan Tügen (klavyeler), Kerem Özyeğen (gitar), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Metin Türkcan (gitar), Tarkan Gözübüyük (gitar, bas gitar), Demir Demirkan (gitar, akustik gitar) eşlik etti.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kovacs / Black Spider

Dan Patlansky / Big Things Going Down

Moby / This Wild Darkness

DVD

Tarafsız Bölge

Sırplar, Hırvatlar ve Bosnalılar tarafından kullanılan dil aslında aynı. Bugün, Sırplar ona Sırpça, Hırvatlar Hırvatça ve Bosnalılar da Boşnakça adını veriyorlar; ancak konuştuklarında birbirlerini mükemmel şekilde anlıyorlar. 1993 yılındaki Bosna Savaşı sırasında, kendilerini tarafsız bölgedeki düşman hattı içinde bulan Ciki ve Nino isimli bir Bosnalı ve bir Sırp askerin öyküsü. Ciki ve Nino içinde bulundukları kötü durumdan kurtulmanın bir yolunu ararken, cesur bir Birleşmiş Milletler çavuşu tüm yasaklara rağmen yardımlarına koşar. Onu izleyen basın ordusu olayı uluslararası bir haber haline dönüştürür. Bu savaşta pek çok tarafın yer almasından ve sonucu bekleyen dünya basınından kaynaklanan gerginlik sürerken, Ciki ve Nino içinde bulundukları savaş çılgınlığı içinde hayatta kalma mücadelesi vermektedirler...