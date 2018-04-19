Haftanın Pusulası

KİTAP

Chicago Kıyıları

Amerikalı yazar Stuart Dybek’in öykülerinde Güney Chicago’daki etnik mozaiği oluşturan insanların hayatı hayaller, mitler, sesler ve kokularla harmanlanmış bir kent şiirine dönüşüyor. Bu öyküler gerçekle fantastiği, etnik adetler ile Katolik ritüellerini iç içe geçirerek kentin hafızasını lirik bir dille kayda alıyor.

Çoğu öykü, gündüzün dünyeviliğinin yerini yeraltındaki duygulara bıraktığı, hayatın sıradanlığının sanrılı bir büyüleyicilik kazandığı alacakaranlık zamanında geçiyor.

“Chicago Kıyıları o kadar güzel bir kitap ki, aslına bakarsanız yazar olmak isteme sebebim de bu kitaptaki ‘Sıcak Buz’ adlı öyküdür. ... Stuart Dybek Amerika’daki en şiirsel yazarlardan biri.” George Saunders. “Stuart Dybek’in kurgusal dünyası hem sıradan hem de büyüleyici bir yer.” The New York Times (Tanıtım Bülteninden) Yüz Kitap / 182 sf / 20 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

* Haklı Çıkma Sanatı – Eristik Diyalektik / Arthur Schopenhauer / İmge / 86 sf / 10 TL

– Eristik Diyalektik / Arthur Schopenhauer / İmge / 86 sf / 10 TL * Yılanlar Gündoğumları ve Shakespeare - Evrim Beğenilerimizi ve Korkularımızı Nasıl Şekillendirir? / Gordon H. Orians / Metis / 256 sf / 27 TL

- Evrim Beğenilerimizi ve Korkularımızı Nasıl Şekillendirir? / Gordon H. Orians / Metis / 256 sf / 27 TL * Çöküş / Fikret Başkaya / Yordam / 256 sf / 20 TL

ALBÜM

Seda Bağcan / Love

Türkiye’nin ilk ve tek mantra müziği sanatçısı Seda Bağcan’ın, mucizevi titreşim olarak tanımlanan 528 Hz frekansıyla hazırladığı yeni albümü “Love”, müzikseverlerle buluştu.

Tümü Seda Bağcan bestesi olan parçaların aranjelerinde ise Seda Bağcan ve Ekin Eti imzaları var. “Love” albümü, tüm enstrümanların 444 Hz’e akort edilmesi sonucu oluşan ve kalbin titreşimiyle aynı olan 528 Hz frekansıyla dinleyenlere sevgi ve aşk dağıtıyor.

Seda Bağcan’ın albümleri, Türkiye’de 2010 yılından itibaren halası Selda Bağcan’ın ve Ferhan Üçoklar’ın sahibi olduğu yapım şirketi olan Majör Müzik Yapım tarafından, tüm dünyada ise 2014 yılından beri Domo Music tarafından temsil ediliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kovacs / Black Spider

/ Black Spider Ezginin Günlüğü / Sabah Türküsü

/ Sabah Türküsü Kadebostany / Save Me

DVD

1900

Dostluk ve ihanet üzerine destansı bir başyapıt!

Oscar ödüllü yönetmen Bernardo Bertolucci’nin dostluk ve İtalya’daki savaş hakkındaki büyük destanı… Robert De Niro, Gerard Depardieu, Burt Lancaster ve Donald Sutherland gibi isimlerden oluşan ödüllü oyuncu kadrosuyla göz dolduran 1976 yapımı film, 2 diskli orijinal versiyonu ile sunuluyor.