Haftanın Pusulası

KİTAP

Dünyanın Kıyısında Dans



“Basılan kitapların fikirlerini hiçbir zaman değiştirmemek gibi bir sıkıntıları var,” diyor Ursula K. Le Guin, Dünyanın Kıyısında Dans’ın önsözünde ve “feminizm, edebiyat, seyahat ve sosyal sorumluluk” başlıkları altında topladığı elli metninde modern edebiyattan menopoza, ütopya düşüncesinden rodeoya, aile planlamasından sansüre, J.R.R. Tolkien’den Italo Calvino’ya kadar çeşitli fikirlerini güçlü, kıvrak ve oyunbaz üslubuyla bir araya getiriyor. Kelimelerin kadim büyücüsü Le Guin 1976-1988 arasında yazdıklarıyla, onlarca sene sonra dahi günümüzü doğrudan etkilemeye devam ediyor…

“…ister sanat, ister bilim, ister teknoloji, ister şirket yönetimi, ister yatağın altını süpürmek olsun, neye yeteneğiniz varsa onu yapmanızı; size sırf bir kadın yaptığı için bunun ikinci sınıf bir iş olduğunu söylediklerinde cehenneme kadar yollarının olduğu yanıtını vermenizi ve eşit işe eşit ücret kazanmanızı umuyorum. …” (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 452 sf / 34 TL

D&R Müzik ve Kitap Mağazası’ndan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Pembe Fili Düşünme / Zeynep Selvili Çarmıklı / İnkılâp / 208 sf / 20 TL

- Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı / Mark Manson / Butik / 200 sf / 20 TL

- Kırlangıç Çığlığı / Ahmet Ümit / Everest / 400 sf / 25 TL

ALBÜM

Nazan Öncel / Durum Şarkıları

Pop müziğin en başarılı isimlerinden Nazan Öncel, yeni albümü “Durum Şarkıları”nı sevenleriyle buluşturdu. Albümde Hakan Kurşun’un düzenlemeleri eşliğinde; Girizgâh, Umut, Bana Bir Sen Yetersin, Yaniler, İllegal, Mükemmel Kusur, Kısa Çöp, Ben Bir Küçük Harfim, Gezgin ve Kuşlar Da Gitti; Can Güngör’ün aranjmanıyla ‘Siyahlar’ şarkıları yer alıyor. Albüm kartoneti her şarkının durumunu resmeden usta karikatür sanatçısı Ergun Gündüz tarafından çizildi. Albüm geçtiğimiz Mayıs ayında kaybettiğimiz Nazan Öncel’in bir ömür müzikal yolculuk yaptığı Akşit Togay’ın anısına ithaf edildi. Nazan Öncel; ‘O herkesin Akşit Abisidir, üzerimde sonsuz emeği vardır, ona olan vefa borcumu bir ömür ödeyemem, yaşadıkça minnettarım’ diyerek hissettiklerini dillendiriyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Cem Karaca / Bu Son Olsun

- Erkin Koray / Cemalim

- Barış Manço / Yaz Dostum

DVD

Lion

Beş yaşındaki Saroo (Sunny Pawar) Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı kötü tesadüfler sonunda evinden kilometrelerce uzaktaki, başka bir dilin konuşulduğu Kalküta’da kendini yapayalnız bulur. Korkmuş ve şaşkındır. Bir şekilde sokaklarda hayatta kalmayı başarır ve yetimhaneye alınır. Saroo’yu Avustralyalı bir çift (Nicole Kidman ve David Wenham) evlat edinir. Hobart’ta sevgi ve güven dolu bir çocukluk geçiren Saroo, üvey ailesinin duygularını incitmemek için, kaybettiği annesine ve abisine kavuşma umudunu, geçmişine duyduğu özlemi bastırmaya çalışır. 25 yıl sonra, tesadüfen birkaç Hintliyle tanışması hayatının kaybolan yıllarının peşinden gitmesini sağlayacaktır.