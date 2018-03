Haftanın Pusulası

KİTAP

Kırık Kalpler Kavanozu

“Bir yanda ilaçlar, korkular, vazgeçişler; diğer yanda şiddet, öfke ve nefret. Ya av olacaktı ya da avcı. Reva görülene razı değildi. Yumruğunu sıktı, gardını aldı; kaderini kendi yazacaktı.”

Fransız gençlik edebiyatının güçlü kalemi Jean-François Chabas, sarsıcı romanıyla ilk kez Türkçe’de! Çekirdek bir aile özelinde, sistematik şiddet, alkol bağımlılığı, ırkçılık gibi toplumsal sorunlara odaklanan roman, kadercilik kavramını tartışmaya açıyor. İki genç kızın büyümesine tanıklık eden okur, şiddet sarmalının yıkılabilir olduğunu, insanın ailesini değiştiremese de geleceğini inşa edebildiğini hatırlıyor. İnsan psikolojini derinlemesine aktaran kitap, kardeş sevgisinin iyileştirici gücüne işaret ediyor. (Tanıtım Bülteninden) ON8 / 228 sf / 15 TL

Sanal kitap mağazası idefix.com’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

Kırlangıç Çığlığı / Ahmet Ümit / Everest / 400 sf / 25 TL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı / Kronik / 480 sf / 30 TL

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı / Mark Manson / Butik / 200 sf / 20 TL

ALBÜM

Ansızın Bi’ İnfilak / Atımı Hazırlayın

Türkçe sözlü alternatif müziğin yeni temsilcilerinden olan Ansızın Bi’ İnfilak, “Atımı Hazırlayın” adlı ilk albümünü, Garaj Müzik etiketiyle dijital platformlar üzerinden yayınladı. Grubun köklerden aldıkları ilhamla, 70’lerin kayıp, “saykodelik, blues-rock” etkilerini ve indie rock’ın modern sound’unu birleştirdikleri ilk albüm, şarkılardaki sade sözlerle varoluşu da sorgulaması ile ön plana çıkıyor...

9 şarkıdan oluşan albümde, 2 şarkının canlı performans kayıtları da bulunuyor.

Albüm ile beraber dinleyicilerin beğenisine sunulan “Kardeş” şarkısının performans video klibi Yıldız Teknik Üniversitesi stüdyosunda canlı olarak kayıt edildi. Klibin yönetmenliğini ise Ahmet Sagıt üstleniyor.

2015 yılı sonunda kurulan Ansızın Bi’ İnfilak 2016’da “Alice Harikalar Diyarında” ve “Sıkılmış Macun, Diş Fırçan” adlı iki single yayınladı.

Ruhu doyuran şarkılar:

MFÖ / Milli Park

İncesaz / Peşindeyim

Dinmeyen / Dam Üstüne Çul Serer

DVD

Paterson

New Jersey’de Paterson adlı bir kasabada, naif bir kişiliğe sahip, sessiz bir adam yaşar. Bu adamın adı da Paterson’dur. Paterson bir otobüs şoförüdür. Sevimli ve güzel karısı Laura ve köpeği Marvin ile küçük bir evde, son derece mütevazı ve huzur dolu bir hayat yaşar. Paterson ın her günü birbirine benzer. Yine de Paterson yanında taşıdığı not defterine yazdığı şiirlerden, evde onu bekleyen sevecen karısından, arada sırada uğradığı mahalle barından son derece memnundur. Laura evde geçirdiği zamanda müzikten resme, tasarımdan dekorasyona hemen hemen sanatın tüm dalları ile uğraşıe ve yaratıcı bir aşkla defterine şiirler karalayan Paterson’ ı, şiirlerini paylaşması için ikna etmeye çalışır.

Şiirsel diline aşina olduğumuz Jim Jarmusch’ın Paterson’ı sadelik üzerine övgü niteliğinde bir manifesto.