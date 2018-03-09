Haftanın Pusulası

KİTAP

Cinsel Farkın İnşası

Gazetemizde yazdığı felsefe yazılarıyla günümüze ışık tutan Prof. Dr. Zeynep Direk’in son kitabı “Cinsel Farkın İnşası”, Mart 2018 itibariyle Metis Yayınları’ndan çıktı. Tanıtım Bülteni’nde kitaba dair şunlar söyleniyor: “Cinsellik üzerine bu felsefi araştırmanın başlıca uğrakları Simone de Beauvoir, Hegel, Platon, Georges Bataille, Julia Kristeva, Elizabeth Grosz, Luce Irigaray, Jean-Luc Nancy ve Paul Ricoeur.

Birçok izlek var: Toplumsal cinsiyet, cinsiyet farklılığı, arzu, erotik deneyim, erotik ilişki, eros etiği, ezilme, şiddet, egemenlik, öznelik ve özerklik gibi. Kitap bu izlekler üzerinden feminist düşüncenin meselelerini felsefe tarihiyle ilişkilendiriyor, feminist düşünürlerin bu tarihle nasıl ilişki kurduklarını araştırıyor ve feminizmin kavramlarının altında ne tür felsefi tartışmaların bulunduğunu göstermeyi amaçlıyor. Kadınların (ve ezilen bütün insanların) kurtuluşunu hedefleyen her felsefi çabanın varacağı şu soru: Nasıl özerk özneler haline gelebiliriz, nasıl mücadele edebiliriz?” Metis Kitap / 296 sf / 32 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Gerçek Tıbbın 10 Şifresi / Canan Karatay / Hayy Kitap / 215 sf / 22 TL

- Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı / Héctor García – Francesc Miralles / İndigo Kitap / 171 sf / 17 TL

- Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı / Mark Manson / Butik Yayınevi / 200 sf / 20 TL

ALBÜM

Ari Barokas / Lafıma Gücenme

Duman grubunun bas gitaristi olarak tanıdığımız, ’Aman Aman’, ‘Sor Bana Pişman Mıyım’, ‘Yürek’, ‘Senin Marşın’, ‘Gözleri Kanlı’ gibi sevilen Duman şarkılarının da sahibi Ari Barokas ilk solo albümü, ’Lafıma Gücenme’yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü müziği kendisine ait 10 yeni şarkısını akustik grup soundu ile seslendiren Ari Barokas aynı zamanda albümün prodüktörü.

Akustik gitar ve vokalde Ari Barokas’a, davulda Mehmet Demirdelen, kontrbasta Ekin Bilgin, akustik gitarda Utku İnan ve geri vokallerde Gülin Kılıçay ve Dilara Sakpınar eşlik ediyor. İstanbul Pür Stüdyoları’nda canlı olarak kaydedilen albümün mix ve mastering’i ise İrlanda’da yapıldı. Albümde yer alan şarkılar sırasıyla; ‘Yaşıyorum Sil Baştan’, ‘Salaksın’, ‘Yalnızlık Kanında Var’, ‘Gavurlar’, ‘Yalan’, ‘Beyni Yok’, ‘Nafile’, ‘Ömrümüz Yine Geçiyor’, ‘Yangın Var’, ‘Egotango’.

Ruhu doyuran şarkılar:

Pamela / Çok Güçlü Olmak Lazım

Aylin Aslım / Güldünya

Nazan Öncel / Sokak Kızı

DVD

Tek Başına



İki çocuklu, boşanmış bir kadın, ailesini desteklemek amacıyla bir madende çalışmaya başlar. Genelde erkek egemen olan bir alanda para kazanmaya çalışırken, saygı için mücadele etmesi ve cinsel tacizlerden korunması gereklidir. Zor anlarda kendini savunmayı bilen bir kadın hakkında etkileyici bir film.