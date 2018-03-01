Haftanın Pusulası

KİTAP

Osmanlı’da Bir Vampir- Günah

Kahramanımız Béla, erken ölmüş bütün “rock star”lar gibi hâlâ 27 yaşında. Onların aksine ismiyle değil bedeniyle ölümsüzleşen, sonsuz yaşamla cezalandırılan Béla, havası, suyu, toprağı korku ve nefretle zehirlenen İstanbul’un karanlık sokaklarında hayaletiyle dolaşmaya devam ediyor.

Üstün yeteneklere ve büyük bir güce sahip olmasına rağmen gönülsüz bir vampir o. Bir yandan kendi varoluşunu, en büyük eserini, aşkını, belasını ve hayal kırıklığını sorgularken bir yandan da, insanca yaşamanın cazibesine kapılıyor yeniden. Delimine, Keyif Ana, Devletli ve Oğul’la ayrıksı ve tatlı, renkli ve eğlenceli bir hayatı tadımlık bir rüya gibi yaşıyor.

Günah Osmanlı’da Bir Vampir hem Béla Osmanlı’da Bir Vampir kitabının devamı niteliğinde hem de kendi bağımsızlığını ilan etmiş, tek başına var olan bir roman. (Tanıtım Bülteninden) Nota Bene Yayınları / 240 sf / 23 TL

Sanal kitap mağazası D&R’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı / Mark Manson / Butik / 200 sf / 15 TL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 480 sf / 19,50 TL

Saklı Seçilmişler / Soner Yalçın / Kırmızı Kedi / 504 sf / 22,50 TL

ALBÜM

Yüzyüzeyken Konuşuruz / Akustik Travma

Indie rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’un üçüncü albümü “Akustik Travma” yayınlandı.

Kuruldukları 2011 yılından bugüne büyük hayran kitlesine ulaşan Yüzyüzeyken Konuşuruz, “Sandal” ve “Bodrum” singlelarının ardından yeni albümü “Akustik Travma”’yı müzikseverlerle buluşturdu. 9 parçadan oluşan albümde tüm şarkıların söz ve besteleri Kaan Boşnak imzası taşıyor. Akustik Travma’da, grubun ilk iki albümünden farklı olarak müziklerde elektronik öğelerin de kullanılması dikkati çekiyor. Albümün ilk şarkısı ise “Kadıköy Kızı”…

Ruhu doyuran şarkılar:

Janis Joplin / Summertime

Caro Emerald / Paris

Ezginin Günlüğü / İnsan Sever Bir Kere

DVD

Toprağın Tuzu

Fotoğraf sanatçısı ve kaşif Sebastião Salgado, kırk yıl boyunca insanlığın her daim değişime uğrayan karakterinin izini sürüp dünyanın yakın tarihte deneyimlediği açlık, göç ve uluslararası anlaşmazlıklar gibi önemli olaylara tanık olmuş ve bunları ölümsüzleştirmişti. Sanatçı bu kez modern uygarlık tarafından henüz zarar görmemiş toprakların keşfine çıkıp Vrangel Adası, Batı Papua ve Brezilya'nın Panatanal bölgesi gibi yerlerde sıradışı çekimler yapıyor. Belgesel, bir fotoğrafçının oğluyla çalışma ilişkisine ve Salgadoların aile yaşantısına da değinen dokunaklı bir çalışma. Salgado'nun bu doğa turunda yönetmenlik olarak ona eşlik eden isimler, kendi oğlu Juliano Ribeiro Salgado ve ünlü yönetmen Wim Wenders.