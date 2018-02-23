Haftanın Pusulası

KİTAP

Günün Sonu Yok

İlk romanıyla Booker ödüllüne aday gösterilen yazar Rachel Seiffert’ın etkileyici öykü derlemesi ilk kez Türkçede. İngiliz yazar Rachel Seiffert, Günün Sonu Yok’ta sezgisel olarak anladığımız ama dile getiremediğimiz duyguları ve kırılma anlarını yalın bir dille aktarıyor.

İçine kapanık bir bilim adamı, Polonyalı bir anne ve oğluyla yakınlık kuruyor, küçük bir çocuk kumsalda ölümle ilk kez karşılaşıyor, ailesine vakit ayıramayan bir anne yadırgadığı kızıyla iletişim kurmaya çabalıyor, yaşlı bir sosyalist Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesini hazmedemiyor, dünyadan soyutlanmış bir arıcının hayatı bir çocuk yüzünden alt üst oluyor, bir anne ve dört çocuğu savaştan kaçmak için bir yabancıya güvenmek zorunda kalıyorlar, Polonyalı genç bir kadın evi terk eden kocasını bulmaya Almanya’ya gidiyor.

Seiffert okuru aynı anda hem bir gözlemci gibi dışarıya konumlandırıp hem de kahramanlarının iç dünyasına çekebiliyor. Yazar bu öykülerde basit cümlelerle kahramanlarının duygu coğrafyasının beklenmedik karmaşıklıkta bir resmini çizmeyi başarıyor. (Tanıtım Bülteninden) Yüz Kitap / 216 sf / 20 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Saklı Seçilmişler / Soner Yalçın / Kırmızı Kedi / 504 sf / 30 TL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 480 sf / 30 TL

Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı / Hector Garcia , Francesc Miralles / İndigo Kitap / 176 af / 17 TL

ALBÜM

Ayta Sözeri / Büklüm Büklüm

Canlandırdığı karakterlerin hepsiyle ayrı ayrı izleyicilerin gönlüne taht kuran oyuncu Ayta Sözeri’nin oyunculukta yakaladığı başarı ivmesi, müzik hayatında da yükselerek devam ediyor. “Aile Arasında” filminde seslendirdiği “Büklüm Büklüm” şarkısını güçlü sesi ve kendine has yorumuyla yeniden seslendiren sanatçı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde DMC etiketiyle çıkardığı single çalışmasıyla sevenlerine sürpriz yaptı.

Ayta Sözeri’nin evrenin annesi olarak tanımladığı ve her fırsatta kendisi için çok kıymetli olduğunu söylediği Sezen Aksu’nun söz ve müziğiyle imzasını taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise İmre Haydaroğlu yaptı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Ahmet Kaya / Seldağ

Demet Evgar / Farketmeden

Ceylan Ertem / Zalım

DVD

Z- Ölümsüz



Dünyaca ünlü, politik sinema dehası Costa-Gavras (Amen, Ölümcül Çözüm, Cennet Batıda) bu sefer izleyicisinin karşısına 1969 yılında En İyi Yabancı Film Oscar'ını kucaklayan Ölümsüz (Z) ile çıkıyor. Vurucu, cesur ve etkileyici eserinde Gavras, 1963 yılında suikaste uğrayan hümanist Doktor Gregorios Lambrakis'in ölümünün ardından gelişen başarısız kamu skandalından ilham alıyor. Aralarında Yves Montand (Jean de Florette), Jean -Louis Trintignant (Red) ve Irene Papas (Zorba the Greek) gibi büyük yıldızların bulunduğu kadrosu ve görkemli oyunculuk performanslarıyla, Ölümsüz (Z) tüm zamanların en başarılı politik gerilimlerinden biri olmayı başarıyor. Time dergisinin deyimiyle "Kaçırmayı göze alamayacağınız bir film."