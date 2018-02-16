Haftanın Pusulası

KİTAP

Dünyanın İlk Başkaldırı Romanı: “Oroonoko”

Oroonoko, İngiliz edebiyatının ‘ekmeğini yazarak kazanan’ ilk kadın yazarı Aphra Behn’e ait.

1600’lü yıllarda kadınların çalışması, hele de yazar olması çok büyük bir ayıpken, yaşamını bu yolla kazanan Aphra Behn, Oroonoko adlı kısa romanını 1688 yılında yayımlamış. Yazar hayattayken pek rağbet görmeyen eser, günümüzde en başarılı eseri olarak değerlendiriliyor. Sappho’nun halefi olarak da nitelenen Behn, Afrikalıların acımasız Avrupalı sömürgecilerin elinden çektiklerine ilk değinen, öyküsünü anlatırken kullandığı ifadelerden ve canlı betimlemelerinden de anlaşılacağı gibi köleliğe ilk karşı çıkan İngiliz yazar olma özelliğini de taşıyor. Güneş Soybilgen’in başarılı bir çeviriyle Türkçeye ilk kez kazandırdığı “Oroonoko”, Yitik Ülke Yayınları’nca yayımlandı. Kaçırılmayacak, güçlü bir eser. Yitik Ülke Yayınları, 92 sf, 14 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Saklı Seçilmişler / Soner Yalçın / Kırmızı Kedi Yayınevi / 504 sf / 30 TL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 476 sf / 30 TL

Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı / Héctor García – Francesc Miralles / İndigo Kitap / 171 SF / 17 tl

ALBÜM

Mabel Matiz / Öyle Kolaysa

Mabel Matiz "Maya" adını verdiği ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelediği 4. stüdyo albümünün "Öyle Kolaysa" isimli ikinci teklisini yayınladı. Şarkının, Anadolu folk ezgileriyle synth pop soundunu birleştiren ve 70'lerin Türk saykodelik müziğine referanslar içeren aranjmanı, Mabel Matiz ve Sabi Saltiel ortaklığıyla hazırlandı. Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Öyle Kolaysa"ya Özge Fışkın, vokalleriyle katkıda bulundu.

"Öyle Kolaysa"nın videosu Anıl Can yönetmenliğinde yaklaşık 1 gün süren stüdyo çalışmasıyla çekildi. İnsanın dünya üzerindeki seyri, değişmeyen döngüsü ve dansına işaret eden videonun sanat yönetmenliğini ve styling'ini yine Anıl Can üstlendi. Görüntü yönetmenliğini Eren Yıldız'ın yaptığı çalışmada Mabel Matiz'e performans sanatçısı Gizem Aksu eşlik etti.

Ruhu doyuran şarkılar:

Mehmet Güreli / Umrumda

Asaf Avidan / To Love Another

Karsu / Bırak Beni Böyle

DVD

Aşk Zamanı

Hong Kong 1962…Yerel günlük gazetenin baş editörü Bay Chow ile eşi, genellikle Şangay kökenli kişilerin oturduğu bir binaya taşınır. Bay Chow kısa bir süre sonra, kocasıyla birlikte aynı binaya taşınmış olan Li-Chun adında genç ve güzel bir kadınla tanışır. Kadın bir ticaret firmasında sekreter olarak çalışmakta; kocası ise Japon firmasının temsilcisi olarak sık sık iş gezilerine çıkmaktadır. Chow’un karısı da sık sık dışarıda olduğundan Lin-Chun ile Chow giderek daha çok vakit geçirmeye başlar ve aralarında suçluluk duygusuna açan bir yakınlaşma doğar. Wong Kar-wai’nin unutulmaz aşk filmi şimdi DVD’de. Filmi izledikten sonra soundtrack’ini ayrıca dinlemek isteyeceksiniz!