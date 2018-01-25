Haftanın Pusulası

KİTAP

Karanlığın Sol Eli

Bilimkurgunun en önemli yazarlarından biri olan Ursula K. Le Guin 88 yaşında hayata veda etti. Hugo ve Nebula'yı kazanarak kısa zamanda türünün klasikleri arasına giren Karanlığın Sol Eli, yazarın en önemli eserleri arasında yer alıyordu. Roman dünyamıza çok benzeyen Kış adlı bir gezegende geçer. Bu gezegende yılın en sıcak zamanlarında bile yarı-kutup iklimi yaşanır ve tüm sakinleri çift cinsiyetlidir (androjen). Cinsel kimliğin bir statü ya da güç aracı olarak kullanılmadığı bu gezegende kişiler yılın belli bir döneminde o anki hormonal durumlarına göre erkek ya da kadın olmaktadırlar. Öyle ki, birkaç çocuk doğurmuş bir ana daha sonra başka çocukların babası olabilmektedir. "Arkadaşlık" ve "sevgililik" arasındaki "boşluk" anlamsızlaşmış; insan düşüncesini belirleyen düalizm eğilimi azalmış; insanlığın güçlü/zayıf, koruyucu/korunan, hükmeden/hükmedilen, sahip olan/sahip olunan... ve benzeri ikiliklerini oluşturan temeller zayıflamış gibidir. Cehaletin, şimdinin, mevcudiyetin ilerlemeden daha gözde olduğu bir gezegendir Kış.

Bir gün Kış'a uzaydan bir erkek elçi gelir ve onların da katılmasını istediği bir gezegenler birliğinden söz eder... Elçinin gelişiyle birlikte yerli ile yabancı, erkek ile dişi, benzerlik ve benzemezlik, parça ile bütün arasındaki ilişki ve çelişkiler insanlardaki karşılıklarını bulup yaşamaya başlar...Ayrıntı Yayınları/304 sf/17 TL

İmge Kitabevinden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar:

-Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor/Hüseyin Kıran/Sel Yayınları/96 sf/ 12 TL

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 480 sf / 30 TL

-Saklı Seçilmişler / Soner Yalçın / Kırmızı Kedi / 504 sf / 30 TL

ALBÜM

Teoman-Koyu Antoloji

2015 yılında "Eski Bir Rüya Uğruna" albümü ve 2017'de yayınlanan "Paramparça 2017" single çalışmasının ardından Teoman "Koyu Antoloji" adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturuyor. 26 parça içeren albümde sanatçının eski parçalarının yeni düzenlemeleri bulunuyor. Albümün ilk video klibi 2004 yılında çıkan "En Güzel Hikayem" albümünde bulunan "Tuzak" isimli şarkısının yeni düzenlemesine çekildi... Albüm, 2 CD olarak yayınlanıyor. Önümüzdeki aylarda, 3 lp'lik bir "box set"i de çıkacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

Ane Brun- Big İn Japan

Nawel Ben Kraiem- Majnoun

- Manu Chao-Denia

DVD

Yedi Samuray

Akira Kurosawa'nın kült eseri Yedi Samuray, geçtiği dönemin sosyo-ekonomik sorunlarını ve köy yaşamını ele almaktadır. Köylere musallat olup çiftçilerin nice zorluklarla çalıştığı tarlalara saldırıp değerli hasatlara el koyma amacındaki bir grup eşkıyadan yaka silken köylüler, hiçbir şekilde yardım bulamadıkları ve kendilerini savunamadıkları için Yedi Samuray bularak haydutlara karşı direnmekte çare bulurlar. Roninler yani efendisiz kalmış samuraylardan oluşan bu yedi onurlu savaşçı, çiftçilerle el ele verip destansı bir savunmaya girişirler. Tüm zamanların en iyi filmleri arasında yer alan filmde Akira Kurosawa'nın usta yönetmenliğine ve tüm oyuncuların etkileyici performansına tanık olun. 22.75 TL