Haftanın Pusulası

KİTAP

İleri Bakmak

“Ural bölgesinde bir sanayi şehrindeyiz. İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla sürmektedir. Durmaksızın çalışan dev bir fabrika, üretim, insanlar, aileler, işçiler, çocuklar… Savaşta ölenler, sakat kalanlar, yakınlarını kaybedenler… Hepsi tek bir hedefe yönelmişti: Ülkelerini korumak, kendi düzenlerini savunmak… Özlemler, rüyalar, hayaller, aşklar, fedakârlıklar, anılar… İnsanın hiç bitmeyen macerası her yerde aynıdır.

İnsanların her şeyden memnunum, minnettarım, daha başka bir şey istemiyorum diyeceği bir gün gelecek mi? Hayır, böyle bir gün asla gelmeyecek. Toprak yeni tohumları almaya daima hazır kalacak, inşaatların iskeleleri hiç sökülmeyecek. Ve kim durmadan ölüm sözünü tekrarlarsa, ondan yaşayan hiçbir şey beklenmeyecek.” Yazılama / 253 sf / 20 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 480 sf / 30 TL

Saklı Seçilmişler / Soner Yalçın / Kırmızı Kedi / 504 sf / 30 TL

Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş Bankası Yayınları / 80 sf / 8 TL

ALBÜM

Manga / Şehr-i Hüzün- Plak

2001 sonlarına doğru kurulan maNga grubunun hikayesi Yağmur Sarıgül “Yamyam”(Gitar)’ün barlarda “cover” parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirmek isteyen Yamyam öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun Şekerusta ( Bas Gitar)’yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgür Can Öney ( Davul), Efe Yılmaz (Turntable) ve Ferman Akgül (Vokal)’ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olarak ise yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları “nu metal” ve “hardcore” akımını benimsemişlerdi.

Albümde maNga' nın albüm kayıtlarını yaptıkları süreç içinde sevenlerinden topladıkları ses kayıtlarıyla hazırladıkları ve sevenlerine adadıkları bir şarkı da yer alıyor.

Albümünü ilk video klibi; Norah Jones , Pearl Jam ve Radiohead gibi birçok ünlü sanatçı ve grubun klip çalışmaları ve Coca Cola, Sony, Ford gibi birçok büyük firmanın reklam çalışmalarında görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak imzası bulunan Yon Thomas tarafından “Dünyanın Sonuna Doğmuşum” adlı şarkıya çekildi.

Ruhu doyuran şarkılar:

Demet Evgar / Farketmeden

Apparat feat. Soap&Skin - Goodbye | DARK Intro Song

Azaleh & Sublab - For My Soul

DVD

Maymunlar Cehennemi Savaş

Serinin bir önceki bölümünde maymunlar Kobo'nun ihanetine uğrayarak, ırkından büyük kayıplar yaşayan Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini düşünerek savaş için hazırlık yapmaktadır. 3 sene sonra gelen devam filminde savaşın tam orasında bir tarafta insanlar diğer tarafta maymunlar vardır. Maymunların lideri olan Sezar her ne kadar savaşmak istemese de bu kaçınılmaz bir seçenektir. İnsanlık adına onları komuta eden Albay acımasızlığı ile nam salarken sonrasında iki ırkın da geleceği ve kaderleri bu yüzleşmeye bağlıdır.