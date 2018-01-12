Haftanın Pusulası

KİTAP

İnsan Coğrafyası Atlası

Rosa, Maria, Fran ve Ana. Dört kadın tesadüfen bir projede buluşurlar. Büyük bir yayınevi için fasiküller halinde çıkacak bir Dünya Coğrafyası Atlası hazırlamaktır işleri. Bu dört kadının bir ortak noktası vardır; insanın kaygılar, pişmanlıklar, tutkular ve korkularla yüzleştiği o yaşa, o kritik evreye gelmişlerdir artık. Atlas için veri toplayıp düzenlerken,

araştırma yaparken bir yandan da kendi kişisel coğrafyalarındaki konumlarını belirlemek zorunda kalırlar. Bu keşif sürecini onlarla birebir yaşarken, onları, çevrelerindeki dünyayı keşfederiz: yalnızlıklar, örselenmiş hayaller, yaşlanmanın acımasızlığı ve umutsuzluğu. Hepimizin hayatı gibidir hayatları. Sıradan hikâyelerdir, ama bazen sıradan hikâyelerde bile işler değişir... İmkânsız bazen olur. Alfa Yayıncılık / 566 sf / 32 TL

D&R’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı / Hector Garcia , Francesc Miralles

İndigo Kitap / 176 sf / 17 TL

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı / Mark Manson / Butik / 200 sf / 20 TL

Kördüğüm / Ayşe Kulin / Everest Yayınları / 296 sf / 25 TL

ALBÜM

Ediz Hafızoğlu / 13

Caz’dan rock’n roll’a, metalden deneysel müziğe pek çok farklı projeye imzasını atmış ünlü davulcu ve müzisyen Ediz Hafızoğlu’nun yeni albümü “13”, 23 Şubat’ta Kabak & Lin etiketiyle yayınlanıyor. Üç yıl önce yayınladığı ilk solo albümü “Nazdrave”in devamı niteliğinde olan albümde Birsen Tezer, Ece Ünsal, Elif Çağlar Muslu, Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat, Hafızoğlu’na sesleriyle eşlik ediyor. Birsen Tezer’in seslendirdiği ve albümün ilk single’ı da olan “Kül” ise son zamanların en çok dinlenen şarkılarından biri oldu bile!

Ruhu doyuran şarkılar:

The Doors / People Are Strange

Frank Sinatra / Killing Me Softly

Eric Clapton / Layla

DVD

Yıldız Haritası

Havana (Julianne Moore), eski ününe tekrar kavuşabilme umuduyla parlak bir rolün peşinde olan hırslı ve güzel bir oyuncudur. Geçmişi sırlarla dolu gizemli Agatha (Mia Wasikowska) Hollywood'a geri döndüğünde Havana onu asistanı olarak işe alır. Yıllar önce babası tarafından evden uzaklaştırılmış olan Agatha'nın planı, ünlü psikoterapist babası Stafford (John Cusack) ve şımarık oyuncu kardeşi Benjie'nin (Evan Bird) hayatlarına gizlice dahil olmaya çalışmaktır. Ancak Hollywood sanıldığı kadar büyük değildir ve herkesin hırsları birbiriyle kesişecektir. Bu hikayenin tek masum kahramanı ise senarist olma hayalleriyle Hollywood'a gelen ve Havana'nın limuzin şoförlüğünü yapan Jerome (Robert Pattinson) olacaktır.