Haftanın Pusulası

KİTAP

Savaşın Son Kışı

Hollanda ve Belçika’da okullarda okutulan bir klasik! 15 yaşındaki Michiel’in macerası, İkinci Dünya Savaşı’nda Alman işgali altındaki Hollanda’da geçiyor. Direnişe üye bir arkadaşı Almanlarca yakalanınca yaralı bir İngiliz pilota yardım etme görevi Michiel’e kalır ve kahramanımız kendisini yavaş yavaş direniş hareketinin içinde bulur.

Kışın acımasız soğuğunda, açlık ve kıtlık yüzünden göç eden insanlar, ihanet ve ölüm gündelik hayatın parçası olmuştur. Çocukça kahramanlık hayalleri kuran Michiel de savaşın karanlık yüzüne tanık oldukça değişecek, yetişkinliğe doğru bir adım atacaktır.

Hollanda’da bir çocuk klasiği kabul edilen Savaşın Son Kışı, 1973’da prestijli çocuk ve gençlik edebiyatı ödülü Gouden Griffel’e layık görülmüştür.

Kitap 2008’de yönetmen Martin Koolhaven tarafından aynı adla sinemaya da uyarlanmıştır; film Avrupa ve ABD’de milyonlarca çocuk tarafından izlenmiştir.(Tanıtım Bülteninden) Yüz Kitap / 240 sf / 14 TL

Sanal kitap mağazası idefix’e göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş Bankası Yayınları / 80 sf / 8 TL

Yeraltı Demiryolu / Colson Whitehead / Siren Yayınları / 334 sf / 27 TL

Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı / Hector Garcia , Francesc Miralles /

İndigo Kitap / 176 sf / 17 TL

ALBÜM

Koliva / Nafile

Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Koliva, 3 yıl aradan sonra ikinci albümü ‘Nafile’yi dinleyicisiyle buluşturdu. 2014 yılında çıkardıkları “Yüksek Dağlara Doğru” albümünün ardından yine Kalan müzik etiketiyle çıkan “Nafile” albümünde çoğunluğu yeni bestelerden oluşan 16 eser yer alıyor.

Karadeniz’in doğusunda yer alan Laz ve Hemşin köylerinde ekinleri korumak amacıyla tarlalarda inşa edilen küçük avcı barınaklarına ‘Koliva’ deniyor. Kendilerini yörenin kültür bekçisi olarak gören grup üyeleri bu nedenle gruba ‘Koliva’ ismini vermiş.

Nafile albümü, kayıtlarından düzenlemesine, eser seçiminden grafiklerine kadar tümü ile Koliva’ya ait… Her aşaması ince bir titizlikle, uzun uğraşlar sonucunda hazırlandı. Albümdeki öncelikli hedef Koliva’nın sahnedeki enerjisi ve sıcaklığını olduğu gibi albüme aktarabilmek…

Ruhu doyuran şarkılar:

Aç Kapıyı Gir İçeri / Özdemir Erdoğan

Yamken / Fayrouz

Sinnerman / Iyeoka

DVD

Ağlayan Çayır

Bu üçlemesinde, Theo Angelopoulos son derece geniş bir tarihsel panoramayı konu alıyor. Öte yandan, ona son derece kişisel öyküler anlatma fırsatı veren de, yine bu panorama. Alexis ile Eleni arasındaki aşk öyküsü Kızıl Ordu’nun Odessa’yı istilasının hemen akabinde, Yunan mültecilerin anavatanlarına döndükleri sırada başlar. İkisi birlikte büyümüş olmalarına rağmen, Alexis’in babası aşklarına rıza göstermez, çünkü Eleni’yi kendine uygun bir eş olarak görmektedir. Ama Alexis ile Eleni arasındaki aşkı asıl sınayan şey, tarihi değişim ve sosyo-ekonomik güçler olur. Köylerinden utanç içinde ayrılmak zorunda kalan çift, Yunanistan’da dolaşır durur. Ancak, aşklarını ayakta tutma yolundaki tüm çabaları boşunadır…