Haftanın Pusulası

KİTAP

Karanlık “SIĞ”mıyor Geceye

Kadıköylü yazar Fügen Kıvılcımer’in son kitabı “Karanlık SIĞmıyor Geceye” Artshop Yayınları’ndan çıktı. Kitabın arka kapağında şu ifadelere yer veriliyor:

“Turgut Uyar’ın 3 Eylül 76 tarihli günlüğünde yazdıklarını anımsıyorsun; ‘Kendimi anlatmak, durmadan kendimden söz etmek saflığından (aslında budalalığından demek isterdim ama şimdi de aynı şeyi yapan birçok genç var, onlara saygımdan) 50 yaşımda kurtuldum. Ne kadar geç. (bir de kurtuldum mu acaba?) İnsan nasıl kurtulur kendini anlatmaktan? Nasıl bırakır böyle bir tadı? Bir tiryakiliği? Benim için cevap hazır. Dışarıdan uyarılır.” Artshop / 296 sf / 20 TL

2017’nin en iyi kitapları

Sabitfikir güncel edebiyat dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en iyi 50 kitabını seçti. 1 Kasım 2016 ile 1 Kasım 2017 tarihleri arasında yayımlanmış 50 romanı, 68 isim belirledi. Herkes kendi 10 kitabını önerdi ve ortaklıklar üzerinden, ortaya bir liste çıktı. Listenin üst sıralarında şu kitaplar yer alıyor:

1. Yeraltı Demiryolu -Colson Whitehead - Siren Yay.

2. 4 3 2 1 - Paul Auster - Can Yay.

3. Taksitle Ölüm - Louis-Ferdinand Céline - YKY

4. Buradayım - Jonathan Safran Foer - Siren Yay.

5. Vejetaryen - Han Kang - April Yay.

6. Arafta - George Saunders - Delidolu Yay.

7. Anlatış - Ursula K. Le Guin - İthaki Yay. - Çev. Kemal Baran Özbek

8. Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor - Hüseyin Kıran - Sel Yay.

9. Uyku Sersemi - Hakan Bıçakcı - İletişim Yay.

10. Montano Hastalığı - Enrique Vila-Matas - Jaguar Kitap

ALBÜM

Gripin / nasılım biliyor musun?

Gripin grubu 2012 yılında yayınladıkları “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” albümünün ardından uzun ve titiz bir çalışma sürecinin sonunda 5. albümlerini tamamladılar. Gripin’in daha önce yayınlanan dört albümünde olduğu gibi yeni albümlerinin de müzik prodüktörlüğünü Haluk Kurosman üstlendi.

Söz ve müzikleri grup üyeleri ve Haluk Kurosman imzası taşıyan albümde 8 yeni şarkının yanı sıra, 2016 yılında single olarak yayınlanan “Beni Boş Yere Yorma” ve Suat Sayın’ın ünlü eseri “Gündüzüm Seninle”nin Gripin yorumu yer aldı.

Global ve Türkiye Spotify 2017 Top Müzik listeleri şöyle:

Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

1 - Ed Sheeran

2 - Drake

3 - The Weeknd

4 - Kendrick Lamar

5 - The Chainsmokers

Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

1 - Shape of You - Ed Sheeran

2 - Despacito - Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3 - Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

4 - Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

5 - I’m the One - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Türkiye genelinde en çok dinlenen şarkılar:

1 - Shape of You - Ed Sheeran

2 - Despacito - Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3 - Raf – Deeperise

4 - Sen Olsan bari – Aleyna Tilki

5 - Rockabye – Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie

DVD

Sadece Âşıklar Hayatta Kalır*

Ünlü Yönetmen Jim Jarmush'dan sıradışı bir vampir hikâyesi!

Jarmusch'un aşk hikayesinin baş kahramanları iki vampir, yüzyıllardır beraber olan Adam ve Eve. Eski bir rock yıldızı olan Adam, Detroit'te inzivadadır. Eve ise Tanca'nın otantik havasında kitaplarıyla yaşarken, bir gün gözlerini açar ve sevgilisinin yanına gitmeye karar verir. Çok bilinmeyen, genelde yer altı camiasının tanıdığı bir müzisyen olan Adam, yaşadığı toplumun ve insanlığın aldığı halden dolayı depresif ve çok mutsuz haldedir. Onu hayata bağlayan sevgilisi Eve ve uzun soluklu aşk hikayeleri Eve'in küçük kız kardeşi Ava tarafından sekteye uğrayacaktır.

*Yılın en iyi filmleri listesi için lütfen Uğur Vardan’ın yazısını okuyunuz!