Haftanın Pusulası

KİTAP

İnsana Hiç Rahat Yok Kendinden

Genç bir askere tutulan işveli bir ergen, banliyölerdeki iki yüzlü babalar, arabada yaşayan bir iş bulma danışmanı, Noel piyesinde oynayan Yahudi çocuklar, didişen aşık bir çift. Bu, gündelik hayatların kuytusunda kalan insanın küçük rahatsızlıklarını keşfe çıkan bir kitap. Grace Paley, insan olma halinin yalnızlığını, dokunaklı komikliğini usta bir kulakla ve ironik bir dille resmedebiliyor.

“Grace Paley, beni güldüren, ağlatan öyküler yazıyor. Paley, kimseye benzemeyen komik, enerjik, sade ve hüzünlü bir sese sahip bir yazar.” Susan Sontag

“Paley’nin yalnızlık, şehvet, bencillik ve tükenmişlik duygusuna bakış açısındaki mizah olağanüstü.”Philip Roth (Tanıtım Bülteninden) Yüz Kitap / 166 sf / 18 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Başlangıç / Dan Brown / Altın Kitaplar / 536 sf / 38 TL

- Hayvan Çiftliği / George Orwell / Can Yayınları / 160 sf / 15 TL

- Kördüğüm / Ayşe Kulin / Everest Yayınları / 296 sf / 25 TL

ALBÜM

Mahzuni’ye Saygı

2002 yılında yaşama veda eden Âşık Mahzuni Şerif için sanatçı dostları tarafından hazırlanan “Mahzuni’ye Saygı” albümü 19 Aralık’ta piyasaya çıktı. Albümde yer alan ve Ceylan Ertem tarafından seslendirilen Mahzuni’nin “Zalım” adlı eserine ilk kez Show Tv’de yayınlanan Çukur dizisinde yer verildi. Arda Müzik etiketiyle yayınlanan ve ozanlık geleneğinin temsilcisi Aşık Mahzuni Şerif’in en sevilen eserlerinin yer aldığı albümde Teoman, Hayko Cepkin, Ahmet Aslan, Kardeş Türküler, Ceyda Köybaşıoğlu gibi isimler de yorumlarıyla yer alıyor. 2 CD’den oluşan albümde özellikle Demet Akalın&Ahmet Aslan ve Mabel Matiz&Selda Bağcan düetleri dikkat çekiyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Evrencan Gündüz / Mevsim Çiçekleri

- Sia / Everyday is Christmas

- Mert Fırat&Tuluğ Tırpan / Gemiler

DVD

Escobar: Kayıp Cennet

Pablo Escobar'ın sırlarla dolu, parıltılı zirve yıllarında geçen filmde Nick (Josh Hutcherson), sörf yapmak için gittiği Kolombiya'da rüyalarının kadını Maria'yla tanışır. Pablo Escobar (Benicio Del Toro), Maria'nın amcasıdır. Nick zamanla bu devasa ailenin bir parçası olmaya başlar. İlk bakışta her şey yolunda gözükse de, Nick kız arkadaşıyla geçirdiği her gün işin bilinmeyen yönleri olduğunu fark eder ve istemeden kendini dünyanın en büyük uyuşturucu mafyasının içinde bulur. Escobar: Kayıp Cennet, izleyiciyi hafızalardan silinmeyecek, gerilimli bir yolculuğa çıkarıyor.