Haftanın Pusulası

KİTAP

Paris Öyküleri

Kanadalı olmasına rağmen hayatının büyük bir kısmını Paris’te geçirmiş olan yazar öykülerinde bize yirminci yüzyıl Avrupası’nın bir yeraltı haritasını çiziyor. Kozmopolit bir dünya tasvir eden Gallant okurlara dramatik açıdan aşikâr olana hiç yeltenmez ama bizi şaşırtmayı daima başarır. Michael Ondaatje, Paris Öyküleri’yle Gallant’ın yüzü aşkın öyküsü arasından seçtiği bir derleme sunuyor. Yüz Kitap/486 sf/ 30 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

Başlangıç / Dan Brown /Altın / 536 sf / 28,88 TL

Seher /Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları/ 140 sf / 12,58 TL

4 3 2 1 / Paul Auster / Can Yayınları / 1128 sf / 33,75 TL

ALBÜM

Fatih Erdemci / Kapılar

Besteci ve yorumcu Fatih Erdemci'nin “Kapılar” isimli albümü, rock müzik dinleyicileriyle buluşuyor. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müzikleri hatta grafik tasarımı da Erdemci'ye ait. Albüm fotoğrafları İranlı sanatçı Nima Mohseni tarafından çekilmiş. Erdemci albümüyle ilgili, “Şarkıları sahnede pişirdik. Olgunlaştılar... Uzun zaman içinde birikmiş şarkılardı. Sonunda artık zamanının geldiğini düşündük. Yaş aldıkça şarkılarımın da benimle beraber olgunlaştığını fark ettim” diyor. Fatih Erdemci 20 yıl sonra yeniden müzikseverlerle “Kapılar” albümüyle buluşuyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Mes’ud Cemil / Mesut Cemil 1902- 1963

Kamil Erdem/Tale of Bass

Crashpad Neuman/ The End

DVD

Carol

LGBTİ filmlerinin teker teker yasaklandığı bu hafta size bir LGBTİ filmi öneriyoruz. Yönetmenliğini Todd Haynes’in yaptığı “Carol”, 1950'lerin New York'unda geçiyor. Filmde bir mağazada tezgâhtarlık yapan ve daha güzel bir hayat düşleyen Therese (Rooney Mara), yürümeyen evliliğinden bunalmış çekici Carol (Cate Blanchett) ile tanışır. Birbirlerine bağlanan iki kadın için eski hayatlarını bir çırpıda geride bırakıp her şeyden uzaklaşmak kolay olmayacaktır. Cannes Film Festivali'nde Rooney Mara'ya En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandıran "Carol"; Carter Burwell'in müzikleri ve Oscar adayı Ed Lachman'ın görüntü yönetmenliğiyle de dikkat çekiyor.