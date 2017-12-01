Haftanın Pusulası

KİTAP

Torik Akını

50 Kuşağı öykücülerinden Adnan Özyalçıner’in geçtiğimiz ay Manos Kitap’tan çıkan Torik Akını adlı öykü kitabı ikinci baskısını yaptı.

Bir ay gibi kısa sürede ikicinci baskısını yapan Torik Akını, Adnan Özyalçıner’in, bir kısmı dergilerde yayımlanan, yeni öykülerinden oluşuyor.

Yaşadığımız günlerin İstanbul ve yöresinde yansıyan izlenim ve görünüşlerini, zaman zaman sürreal bir dille anlatan öyküler, eşya insan çelişkisiyle, insan ve toplum ilişkisini bir arada dile getiriyor.

Usta öykücü Adnan Özyalçıner’in yeni baskısını yapan kitabı geçmişten günümüze bir tanıklık ayrıntısı ayrıca. Bir yerden Deniz Gezmiş el sallarken, yan sokaktan Orhan Kemal çıkıp geliyor. Karmaşanın bir farklı boyutunda Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yaşadığı konuta gitmek için bindiği asansör olmadık bir katta durduğunda rüyayla gerçek karışıyor birbirine. Manos Yayınları / 128 sf / 13 TL

Kabalcı Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

- Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Kara Karga Yayınları / 120 sf / 18 TL

- İmamın Ordusu / Ahmet Şık / Kırmızı Kedi Yayınları / 384 sf / 25 TL

- Ay Işığı Sokağı / Stefan Zweig / İş Bankası Kültür Yayınları / 80 sf / 7 TL

ALBÜM

Nil İpek. / Döngü

Alternatif müzik sahnesinin en sevilen isimlerinden Nilipek.’in ikinci solo albümü Döngü, 1 Aralık’ta Kabak & Lin etiketiyle yayınlanıyor. 2015 yılında çıkardığı ve müzik eleştirmenlerince yılın en iyi albümleri arasında gösterilen ilk uzunçaları “Sabah” ile önemli bir başarı yakalayan Nilipek.’in yeni albümü 11 şarkıdan oluşuyor. İki şarkı dışında tüm söz ve müziklerin Nilipek.’e ait olduğu Döngü’de Ceylan Ertem imzalı “Soru İşareti” ve Ayyuka cover’ı “Havada Bir Hinlik Var” dikkat çekiyor. Vokaller ve ukulele’de Nilipek.’i dinleyeceğimiz albümde gitarlarda Can Aydınoğlu, tuşlularda Ozan Tekin, bas gitar ve synth bas’ta Umut Çetin, davullarda Berkay Küçükbaşlar, banjo ve lapsteel’da da Özgün Semerci bulunuyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Bratia Stereo feat Tony Tonite / Ayayay

- Adamlar / Tın Tın

- Deeprise, Jabbar / Move On

DVD

Buena Vista Social Club: Adios

Buena Vista Social Club albümü ve Wim Wenders’in aynı adlı belgeselinden tam yirmi yıl sonra Küba’nın müzik tarihini sonsuza dek değiştiren müzik grubu ve üyeleri hakkında yapılmış sıradışı ve capcanlı bir devam belgeseli. Buena Vista Social Club 1997’de çıkardıkları bir dönüm noktası olan albümleriyle Küba’nın coşkun kültürünü tüm dünyaya tanıttılar.

Şimdiyse Küba’nın hayranlık verici politik ve müzik tarihi eşliğinde grubun hikâyesi, üyelerinin hayranlık uyandıran kariyerleri ve onları biraraya getiren sıradışı koşullar göz önüne seriliyor.

Bu efsanevi grubun yükselişine, birlikte son performanslarına ve vedalarına yeniden tanıklık edin. Bir kere daha müziğin sınırları olmadığını keşfedin.