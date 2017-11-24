Haftanın Pusulası

KİTAP

Gecenin Gecesi

Hasan Ali Toptaş’tan yeni öyküler. Her biri “HAT edebiyatı”nı kazan, kazdığı yere yeni sorular bırakan, bıraktığı soruları derinleştiren, derinleştirdikçe daha da karışan, karıştığı ölçüde de billurlaşan öyküler. Kısık sesli, meraklı, ruhu kolaçan eden, arayan metinler...

Gecenin Gecesi öykünün geldiği yeri yeniden konuşan bir kitap. “Onun atı daha gurbete çıkmadan ürkütülmüştür,” denilmişti Toptaş için. Bu kitapta da gurbete çıkanlar var. Gurbeti külfet, külfeti azap belleyenler var. Ve herkes eve dönüyor sonunda. Eve: Edebiyata.

“Şimdi sen, öyleyse bütün bunları neden yazdın, diyeceksin belki. Doğrusu, neden yazdığımı ben de bilmiyorum. Demek, yorganı omuzlarıma doğru çekip, bu yatak beni öldürecek dedikten sonra yazının içinde uyuyakalmışım.” (Tanıtım Bülteninden) Everest Yayınları / 88 sf / 15 TL

İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- İki Osmanlı Liman Kenti İzmir ve Selanik / Neslihan Ünal / İmge / 295 sf / 24 TL

- Seher / Selahattin Demirtaş / Dipnot / 140 sf / 17 TL

- Devrimler Çağı - 1848 - 1871 – 1917 / Taner Timur / Yordam / 142 sf / 13 TL

ALBÜM

Tünay Akdeniz / The Godfather of Turkish Punk

Türkiye’nin ilk Punk’ı, bir dönemin sembol ismi, hem müzisyen hem de müzik emekçisi Tünay Akdeniz’in ilk uzunçaları çıktı. Sanatçının 70’li yıllarda yaptığı ve aylar süren çalışma neticesinde orijinal analog makaralardan aktarılıp remaster edilen kayıtları içeren plağın ön satışı başladı ve önümüzdeki hafta tüm plak satan mağazalarda olacak.

Albümde Tünay Akdeniz’in üç 45’liğinde yer alan 6 şarkı hem orijinal halleri hem de enstrümantal versiyonlarıyla yer alıyor. Limited Edition mantığında 500 adet basılan uzunçalar, Murat Beşer ve Münir Tireli’nin Türkçe ve İngilizce yazılarıyla birlikte bol miktarda fotoğraf içeren 4 sayfalık bir inserte ve iki de sürpriz kayda sahip.

Albümün Türkiye dağıtımını A.K. Müzik, yurt dışı dağıtımını ise Guerssen şirketi üstleniyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kalmak Türküsü / Kaan Tangöze

Huma Kuşu / Dodan

Mavi Duvar / Haramiler

DVD

Fil Adam

Doktor Frederick Treves, 1880’lerin kasvetli Londrası’ndaki bi gezici sirkte fil adam lakaplı, çirkin ve son derece anormal bir görüntüsü olan John Merrick’e rastlar. Zalim bir adam olan sirk müdürü Bytes, annesi Merrick’e hamileyken bir filin saldırısına uğradığını anlatmaktadır. Dr. Treves, Merrick’in hastaneye yatırılmasını sağlar. Dr. Treves bir süre sonra pek zeki olmayan Merrick’in korkunç görüntüsünün altında son derece duyarlı ve insancıl birinin olduğunu anlar. Hastanede ilk başta ondan korkan hemşireler de Merrick’e alışacaktır. Yönetmenliğini David Lynch’in yaptığı 1980 yapımı filmin başrolünde efsane oyuncu Anthony Hopkins var.