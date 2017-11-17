Haftanın Pusulası

KİTAP

Geçmişin Yeni Yemek Kitabı

Çiya Yayınları, “yeni” kitapları arasına ”Yeni Yemek Kitabı” da kattı. İlk kez 1880 yılında yayımlanan eserin yazarının kim olduğu bilinmiyor.

19. yüzyıl İstanbul mutfağında kebapların, dolmaların, helvaların pilavların yanında turta, rozbif, puding gibi “alafranga” yemeklerin yer aldığı Yeni Yemek Kitabı, adından da anlaşılacağı gibi gününün mutfak akımını yansıtan “yeni” kitaplardan biri.

Geleneksel yemek çeşitleriyle alafranga mutfağın bir araya geldiği kitabın önsözünde, tariflerin dönemin meşhur aşçılarının İstanbul konaklarında yaptığı yemek tarifleri olduğu belirtiliyor. Yeni yemekler kadar geleneksel Osmanlı mutfağının özelliklerini yansıtan pişirme teknikleri ve malzemelerin de yer aldığı Yeni Yemek Kitabı, orijinal metinleri, çeviri yazısı ve sadeleştirilmiş hâliyle yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan çok önemli bir kaynak.

Pandora Yayınevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Başlangıç / Dan Brown / Altın Kitap / 536 sf / 38 TL

- Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı / Murat Yetkin / Doğan Kitap / 304 sf / 24 TL

- 4321 / Paul Auster / Can Yayınları / 1128 sf / 45 TL

ALBÜM

Ahmet Aslan- Kemal Dinç / DUO

DUO, Kemal Dinç ve Ahmet Aslan’ın uzun yıllara dayanan müzikal birlikteliğinden süzülegelen 18 eserin yer aldığı arşivlik bir albüm.

Kimi zaman birlikte başlayan, serzenip inleyen, bazen bir başına sızlanan, terennüm eden, yani muhabbet edercesine inileyen iki ses ve iki saz… Bu, Duo’nun Mardin’den Ege’ye, Yunus’tan Nesimi’ye uzanan sesli serüveni gibidir.

Dinç Sazı ve Di-Tar olarak bilinen sazları, yeni akort (Çapraz Düzeni), Misket Düzeni’ne eklenmiş yeni perdeler, bas pasajlar ve mızrapsız icra teknikleri, iki sanatçının özgün tarzını oluşturan önemli özellikleri. Eserlerde girizgah, ara ve son nağmelerin ana temalardan farklı düşünülmüş olması, gelenekselliğe yeni formlar katmış.

Görüntü (DVD) ve ses (CD) ekibinin canlı kaydettiği albümün sürpriz konukları ise Erdal Erzincan, Antonis Anissegos (piyano) ve Yadigar Koçer (ses).

Albüm, Kalan Müzik etiketiyle tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşuyor. Ahmet Aslan ve Kemal Dinç’in tanıtımını yapacağı albümün ayrıca Türkiye ve Avrupa konser turneleri de olacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Dua Lipa – New Rules

- Lola Marsh – Wishing Girl

- Lorde- Liability

DVD

Navigators / Emekçiler

Güney Yorkshire’da, bir grup demiryolu çalışanı, özelleştirme yüzünden hayatlarının bir daha eskisi gibi olamayacağını fark ederler. Doğu Midland Altyapı’nın gelişiyle birlikte hayat bir anda “küçültme” ve “verimlilik” gibi kelimeler üzerinden ilerlemeye başlar. Eskiden işçilerin sahip olduğu dayanışma şimdi yerini şüpheye ve belirsizliğe bırakmıştır. Yıllar yılı yan yana çalışan insanlar kendilerini farklı, rakip firmalarda bulur. Kazancı artırmak için yapılan bütçe kısıtlamaları ise şüphesiz ki talihsizliklere yol açacaktır. Ken Loach’tan yine vurucu bir “emekçi” hikayesi…