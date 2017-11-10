Haftanın Pusulası

KİTAP

Yalnızlığın On Bir Hali

Richard Yates’in en ünlü öykü kitabı nihayet Türkçede! Yates savaş sonrasında, Amerikan Rüyası’nın o altın yıllarında New Yorklu sıradan insanların hayal kırıklıklarını anlatıyor: Ofis çalışanları, ikinci sınıf dergilerde didinen yazar namzetleri, savaş gazileri, ölümsüzlük arayan taksi şoförleri, kronik tüberküloz hastaları ve hayatlarındaki tatminsiz kadınlar, öğretmenlerinden utanan öğrenciler.

İletişimsizlik ve yanılsama içindeki ilişkilerinde kapana kısılmış bu insanlar hayatlarının asla istedikleri gibi olmayacağının idrakiyle mutsuzlar. Zaaflar ve korkaklık yüzünden küçülen yaşamlar her öyküde karşımıza çıkıyor. Savaş sonrası Amerika’sının ışıltılı vaatlerinin kazananı olmayı bekleyen bu insanlar, gerçekleşmeyen arzularıyla birlikte donakalmış bir hüznün içinde hapisler. Richard Yates o benzersiz gözlem gücüyle hüznün, mutsuzluğun ve yalnızlığın yalın gerçekliğinde yatan hakikati yakalayıp çıkarmayı başarıyor. Yüz Kitap / 241 sf / 20 TL

Sanal kitap mağazası idefix’te haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Başlangıç / Dan Brown / Altın Kitaplar / 536 sf / 38 TL

Sen Kimsin? / Yılmaz Özdil / Kırmızı Kedi / 448 sf / 29 TL

Seher / Selahattin Demirtaş / Dipnot / 140 sf / 17 TL

ALBÜM

Engin Blues / Altın Ayı

Gitarist ve solist Engin Yavuz’un 2015 sonlarında oluşturduğu blues bazlı trio Engin Blues, Kasım başında yeni bir EP yayınladı. Tüm dijital platformlarda (Spotify, iTunes, Fizy, Deezer…) bulunan Altın Ayı dört özgün Türkçe beste içeriyor ve tüm şarkıların söz ve müzikleri Engin Yavuz’a ait.

Bomonti Müzik’te kaydedilen parçalarda gitar ve vokaldeki Yavuz’a bas gitarda Berkan Dalkıran ve davulda Canberk Emir eşlik ediyor.

50’lerde dünyadaki popüler müziği etkilemiş blues, country ve rockabilly gibi trendlerin müzikal özelliklerini kendi modern özgün besteleriyle birleştirmeyi deneyen Engin Blues, müzikseverlere sunduğu dört parçada da “retro” ile günümüzün bir arada yorumlanması öne çıkıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Can Güngör / Yalnız Ölmek

Yaşlı Amca / Giderdi Hoşuma

Birileri / Halledebilirdik

DVD

Victoria

Yönetmeni Sebastian Schipper'ın "Bu bir banka soygunu filmi değil. Bu bir banka soygunu!" diye tanımladığı film, izleyicisini genç bir turist olan Victoria ile beraber Berlin sokaklarında bir maceranın ortasına bırakıveriyor. Victoria, bir kulübün çıkışında dört gençle tanışır ve kendini banka soygununa kadar uzanacak olayların içinde bulur. Türk oyuncu Burak Yiğit'in de rol aldığı filmin başrolünde yükselen yıldız Laia Costa bulunuyor. Berlin'den Gümüş Ayı da dahil toplam 3 ödülle dönen VICTORIA, benzeri görülmemiş teknik bir başarı olduğu için aylar yıllar boyu konuşulacak bir film.