Haftanın Pusulası

KİTAP

Tolkien’den Kullervo’nun Hikâyesi

Kalervo’nun oğlu Kullervo, Tolkien’in yarattığı onlarca karakter arasından belki de en karanlık ve trajik olanı. Zira Tolkien’in deyişiyle “Bahtsız Kullervo”, doğaüstü güçlere ve hüzünlü bir kadere sahip talihsiz bir yetim. Kullervo’nun Hikâyesi, Tolkien’in izlediği yolda uyarlamadan yaratıcılığa doğru atılan ve “Silmarillion” ile sonuçlanan temel adım. Tolkien, Kullervo’nun Hikâyesi için “kendi efsanelerimi yazma teşebbüsümdeki çıkış noktam,” derken “İlk Çağ efsanelerinin temeli,” olduğunu da söyleyerek Húrin’in Çocukları’nın başkahramanı Túrin Turambar’ın atasının bu metin olduğuna dikkat çekmiştir. Etkileyici bir hikâye olmasının yanında ilk kez yayımlanan taslaklar, notlar, makaleler ve yarattığı dünyaların çıkış noktalarından olan Kalevala destanıyla ilgili Tolkien’in yazdığı ek metinler de kendine bu kitapta yer buluyor.

İthaki Yayınları /152 sf/ 15.00TL.

Idefix’den aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Başlangıç/Dan Brown/Altın Kitaplar/ 536 sf/ 26, 60 TL.

- Sen Kimsin/ Yılmaz Özdil/ Kırmızı Kedi / 448 sf / 20,30 TL.

- Seher / Sekahattin Demirtaş / Dipnot Yayınevi / 140 sf / 12,92 TL.

MÜZİK

Kazım Akay’dan “Turkuaz Patlıcan”

Eren Kazım Akay, ilk albümü “Turkuaz Patlıcan” ile büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda heykeltıraş olan sanatçı, abisi Ezel Akay’ın yönettiği filmlere desteğini de hiç esirgemiyor. “7 Kocalı Hürmüz” filminin kıyafet ve takılarını tasarlayarak filme sanat yönetmenliği yapan Kazım Akay, “Neredesin Firuze”nin de film müzikleri arasında olan “Gaip Yol” şarkısının da sahibidir. Gittikçe artan dinleyicileri, Akay’ın sözlerinin birer imge harikası olduğunu ve ikinci albümü sabırsızlıkla beklediklerini belirtiyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Türküleri Egenin 3 / Tolga Çandar

Zernkut/ Mikail Aslan

Usulca/ Duygu Rüzgâr

DVD

Maymunlar Cehennemi Savaş

Serinin bir önceki bölümünde maymunlar Kobo'nun ihanetine uğrayarak, ırkından büyük kayıplar yaşayan Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini düşünerek savaş için hazırlık yapmaktadır. Üç sene sonra gelen devam filminde savaşın tam orasında bir tarafta insanlar diğer tarafta maymunlar vardır. Maymunların lideri olan Sezar her ne kadar savaşmak istemese de bu kaçınılmaz bir seçenektir. İnsanlık adına onları komuta eden Albay acımasızlığı ile nam salarken sonrasında iki ırkın da geleceği ve kaderleri bu yüzleşmeye bağlıdır.

29,99 TL.