Haftanın Pusulası

KİTAP

Sivas-Kayseri / Türkiye’nin En Büyük Futbol Faciası

Gazeteci Kenan Başaran, Türkiye’nin en büyük, dünyanın da meydana gelen ikinci büyük futbol faciasını yazdı. Meslek yaşamını Hürriyet’te sürdüren Başaran, Kayseri’de 17 Eylül 1967 yılında Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 kişinin ölümü, 600’ün üzerinde taraftarın da yaralanmasıyla sonuçlanan futbol faciasın, tanıklarla görüşerek ve gazete arşivlerini inceleyerek kaleme aldı. Bu yıl 50. yıldönümü olan faciaya dair Türkiye’de bilinen ilk kitap olan ve İletişim Yayınları’ndan çıkan çalışmaya Başaran ‘Sivas-Kayseri’ adını verdi. Kenan Başaran, kitapla ilgili “Kısaca iki şehir arasında futbol nedeniyle başlayan ve yıllar süren bir husumetin perde arkası” diyor. İletişim Yayınları / 254 sf / 23 TL

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İnkılap Yayınevi’den aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Başlangıç / Don Brown / Altın Kitaplar / 536 sf / 38 TL

- Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Karakarga / 120 sf / 18 TL

- Güzel Kaybettik / Caner Yaman / HayyKitap / 168 sf / 16 TL

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ALBÜM

Mesut Çakır / Yar-a

Söz ve müziği kendine ait olan ve albümünün de ismini aldığı “Yar-a” parçası ile çıkış yapan Mesut Çakır, albümünde Karadeniz müziğini etnik hali dışında farklı tarzlarda yorumlayarak Karadeniz müziğine yeni bir soluk getiriyor.

Karadeniz müziğini daha modern bir sunumla yorumlayan Çakır, albüme adını veren, dedesine ithaf ettiği ve dedesinin sesinin de yer aldığı “Yar-a” adlı parça ile müzikseverlere merhaba diyor. 1 yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan ve 12 şarkıdan oluşan albümün yapımcılığını Kalan Müzik üstleniyor. Karadeniz müziğini etnik hali dışında çeşitli tarzlarda yorumlayan Mesut Çakır, albümde bulunan 7 şarkının söz müziğine doğrudan katkıda bulunurken 9 parçanın da aranjörlüğünü yaptı. Albümde, Yusuf Cemal Keskin, Abdullah Birinci, Engin Alptekin, Olcay Bozkurt eserleri yer alıyor.

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Ruhu doyuran şarkılar:

- Sena Şener / Sevmemeliyiz

- Dolu Kadehi Ters Tut / Belki

- Can Kazaz / The Sun

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DVD

Kırmızı Balon’un Yolculuğu

Kırmızı Balon’un Yolculuğu (Le Voyage du Ballon Rouge), Tayvanlı usta yönetmen Hou Hsiao-Hsien’in Batı’da gerçekleştirdiği ve Fransızca çektiği ilk filmdir. Filmin adından da anlaşılacağı gibi, yönetmen Albert Lamorisse’in tüm dünyada çok sevilen 1956 yapımı kısa metraj filmi Kırmızı Balon’dan esinlenmiştir. Yalnız bir çocuğun peşinde Paris sokaklarında gezinen gizemli kırmızı balon, Hou’nun öyküsünde belki de aynı sokakları 50 yıl sonra geçer ve kırık yaşamlara, parçalanmış ailelere, büyük ve kalabalık bir şehrin kalbindeki ıssızlığa tanıklık eder.



