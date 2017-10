Haftanın Pusulası

KİTAP

Ejma’nın Rüyası



Dersim’in tarihsel geçmişine bir ağıt niteliği taşıyan, Haydar Karataş’ın kaleminden hikâyelerin yer aldığı Ejma’nın Rüyası kitabı yayımlandı. Edebiyat dünyasına etkili bir giriş yaparak Gece Kelebeği ve On İki Dağın Sırrı kitaplarındaki başarılarıyla önemli bir yankı yaratan Haydar Karataş’ın öyküleri yazarın kendi geçmişine yaptığı yolculuktan izler taşıyor. Ejma’nın Rüyası’nda yer alan her bir öykü yazarın doğup büyüdüğü ancak yaşayamadığı kendi coğrafyasına olan özlemini dile getiriyor. Kitapta yer alan öyküler her ne kadar masal anlatıcısı tarafından büyülü bir atmosferle anlatılmış olsa da gerçekler bu öykülerin peşini bırakmıyor. NotaBene Yayınları / 144 sf / 15 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Başlangıç / Don Brown / Altın Kitaplar / 536 sf / 38 TL

Seher / Selahattin Demirtaş / Dipnot / 140 sf / 17 TL

Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Karakarga / 120 sf / 18 TL

***

ALBÜM

Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam Nazım Hikmet / Metin Belgin

Dünya şairi ve Türk şiirinin ulu çınarı Nazım Hikmet‘in şiirleri usta oyuncu ve yönetmen Metin Belgin tarafından ülkesinde ilk kez seslendirilerek Rainbow45 Records yapımcılığında plak formatında dinleyiciyle buluşuyor.

Sedef Erçetin Atala’nın viyolonseli ile eşlik ettiği bu özel albüm, Nâzım Hikmet’in 115 yaşına bir saygı duruşu niteliğinde...

1000 adetle sınırlı ve numaralandırılmış olarak, şairin şiirlerinin ve bilinmeyen fotoğraflarının da yer aldığı albüm, koleksiyonerler ve Nazım Hikmet sevdalıları için nadide bir çalışma.

Ruhu doyuran şarkılar:

Metallica / Nothing Else Matters

Teoman / Sen Geçerken Sahilden

Mahmut Orhan /Save Me

***

DVD

Tesadüfi Bir Kronolojinin 71 Parçası

1993 Noeli'nde 19 yaşında bir öğrenci bir bankada sebebi anlaşılmaz bir şekilde önce üç insanı, sonra kendini öldürür. Filmin yönetmeni Michael Haneke izleyiciyi iki-üç ay öncesine götürerek olayın gerçek nedenini gösteriyor.