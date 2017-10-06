HAFTANIN PUSULASI

KİTAP

Horatius’la Şiir ve Drama Tartışmaları

Latin şiirine ve eleştirisine büyük katkılarda bulunan Horatius (MÖ 65-8) edebî sadeliği, ciddiyeti ve mükemmellik arayışı, başta Rönesans hümanistlerinin gözünde, onu bir ustaya dönüştürdü. Eserleri Satirae [Yergiler], Carmina [Şiirler], Epodes [Kısa Lirik Şiirler] ve Epistulae [Mektuplar] olarak dört kısımda incelenir. "Pisolara Mektup" ya da iyi bilinen ismiyle Ars Poetica Aristoteles'in Poetika'da dile getirdiği ilke ve görüşlerin sade ve incelikli bir tasdiki, Platon ve Aristoteles ile başlayan şiir ve drama tartışmalarının devamıdır.

İş Bankası Kültür Yayınları /104 sf/16,25 TL.

Pandora’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Seher / Sekahattin Demirtaş / Dipnot Yayınevi / 140 sf / 12,58 TL.

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi / Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 412 sf / 25,16 TL.

Vejeteryan / Han Kang / April / 160 sf / 13,32 TL.

MÜZİK

Son Feci Bisiklet’ten “Kötü Şeyler”

2011 yazında Arda Kemirgent ve Can Sürmen tarafından Ankara'da kurulan Son Feci Bisiklet, yeni albümleri “Kötü Şeyler” ile müzikseverleri uzun soluklu bir yolculuğa davet ediyor. 2017 yılının ilk yarısında yayınladıkları “Teslim Tesellüm” teklisiyle ilgiyi üzerinde tutmaya devam ederken, yılı bitirmeden yeni albümleri “Kötü Şeyler”i dinleyiciyle buluşturan grubun, bu albümünde 10 yeni şarkı yer alıyor.

Vokal, gitar ve klavyede Arda Kemirgent, davulda Can Sürmen, gitarda Erkin Sağsen ve bas gitarda Ozan Özgül’den oluşan Son Feci Bisiklet’in “Kötü Şeyler” albümünde tüm söz ve besteler Arda Kemirgent, düzenlemeler ise grubun imzasını taşıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Nix / Tolga Tüzün

Ardından/ Sarp Maden

Istanbul Connection/ Erkan Oğur

DVD

Şeker Portakalı

Dünya edebiyatında seçkin bir yeri olan, Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, 'günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü'dür. Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen, dokuz yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme şampiyonu olmanın düşünü kuran Vasconcelos'un çocukluğundan derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze'nin başından geçenleri anlatır. Vasconcelos'un 'yirmi yıldan fazla bir zaman yüreğinde taşıdığını' söylediği ve on iki günde bitirdiği romanının başarılı bir sinema uyarlaması...

/ 16,49 TL.