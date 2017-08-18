Haftanın Pusulası

KİTAP

Kola Fıskiyeleri ve Sıçrayan Boya Bombaları

Bu yaz evinizi bir laboratuvara çevirebilir, ebeveynlerinizin gözetiminde yapacağınız rengârenk bilimsel deneylerle bilim dünyasına ilk adımınızı atabilirsiniz! Kola Fıskiyeleri ve Sıçrayan Boya Bombaları genç okurlar için Can Çocuk raflarında.

Kristallerin büyümesine, yanardağların patlamasına, CD’lerin uçmasına müsaade edin. Kendi lav lambanızı yaratın ya da bir yumurtayı nasıl sıçratabileceğinizi keşfedin.

Jesse Goossens 47 muhteşem deneyi basit talimatlar ve yararlı bilgiler eşliğinde bir araya getirdi. Daha fazla şamata içinse, illüstratör Linde Faas fırçasını konuşturdu. Ve sonunda, mucit adayları ve büyücü çırakları için bu şenlikli kitap ortaya çıktı.

Bu rengârenk bilimsel deneyleri ebeveynlerinizin gözetiminde yapmanızı öneririz. (Tanıtım Bülteninden) Can Çocuk / 110 sf / 19,50 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Karakarga Yayınları / 120 sf / 10,80 TL

İmamın Ordusu / Ahmet Şık / Kırmızı Kedi Yayınları / 384 sf / 15 TL

Bağırmayan Anne Baba Olmak / Hal Edward Runkel / Aganta Kitap / 182 sf / 22 TL

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ALBÜM

Kardeş Türküler / Yol

Kardeş Türküler, çok kültürlü bir coğrafyanın zenginliğini yansıtan yeni bir albümle Eylül ayında dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkan coğrafyasından geleneksel şarkıları kendine özgü bir üslupla yorumlayan grubun Kalan Müzik etiketiyle yayımlanan “Yol” isimli albümünde; Türkçe, Kürtçe, Arapça, Romeika, Ermenice, Çerkesçe, Boşnakça şarkılar yer alıyor.

İçinde yer aldığı Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun (BGST) da desteğiyle hazırlanan bu albümle Kardeş Türküler; yola çıkışların, yola gidenin ardından seslenişlerin, yol ağzında bekleyişlerin şarkılarıyla, birlikte yürümeye dair inancı tazeleyerek, bu toprakların çok kültürlülüğüne bir kez daha selam gönderiyor.

Kardeş Türküler’in son albümü “Çocuk (H)aklı”, 2011 yılında yayımlanmıştı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Jason Mraz - Love is a Four Letter Word

John Legend - Love Me Now

Roo Panes - Lullaby Love

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DVD

Lion

Beş yaşındaki Saroo (Sunny Pawar) Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı kötü tesadüfler sonunda evinden kilometrelerce uzaktaki, başka bir dilin konuşulduğu Kalküta'da kendini yapayalnız bulur. Korkmuş ve şaşkındır. Bir şekilde sokaklarda hayatta kalmayı başarır ve yetimhaneye alınır. Saroo'yu Avustralyalı bir çift (Nicole Kidman ve David Wenham) evlat edinir. 25 yıl sonra, tesadüfen birkaç Hintliyle tanışması hayatının kaybolan yıllarının peşinden gitmesini sağlayacaktır. Hala taze olan bir avuç anısı ve kararlılığıyla kaybettiği ailesini ve ilk yuvasını bulmaya çalışacaktır.