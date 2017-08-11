Haftanın Pusulası

KİTAP

Unutmalar Şehri

CIA ajanı Peter, şöyle diyor bu romanda: “Bu verimli Anadolu toprakları Türklere bırakılmayacak kadar çok değerli. Bu hatayı İran’da bir kez yaptık, aynı şeyi burada tekrarlamayacağız.” Bu roman, bir yakın Türkiye tarihi gerçeğidir.

Cevat Turan, daha önce hiçbir romanda anlatılmamış bir tarihin perde arkasını aralayarak, okurlarını şaşırtıcı gerçeklerle yüzleştiriyor. Gazeteci Alper ile Esma’nın umarsız aşkını, Kızıl Ömer ile Kara Bebek’in ölümcül mücadelesini, CIA ajanı Peter’la siyaset, bürokrasi, örgütsel bağlantıları, ihanetleri ve birçok masum insanın kaderini felaketle birleştiren kesişmeleri okumak için gerçeği aralamaya ne kadar hazırsınız? Unutmalar Şehri, Cevat Turan’ın yakın dönemin toplumsal çalkantıları ve gündelik yaşamını müthiş bir edebi ustalıkla anlattığı, sürükleyici ve her an soluksuz okuyacağınız yeni bir roman. (Tanıtım Bülteninden) Puslu Yayıncılık / 324 sf / 18 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Karakarga Yayınları / 120 sf / 10,80 TL

- İmamın Ordusu / Ahmet Şık / Kırmızı Kedi Yayınları / 384 sf / 15 TL

- Bağırmayan Anne Baba Olmak / Hal Edward Runkel / Aganta Kitap / 182 sf / 22 TL

***

ALBÜM

Yaşar / Şehir Yalnızlığı

Hafızalara ve yüreklere kazınan şarkılarıyla 20. sanat yılını deviren Yaşar, yeni albümü “Şehir Yalnızlığı” ile bir kez daha dinleyicileriyle buluşuyor. İlk kez, bir başkasının şarkılarını seslendiren Yaşar, albümünü “Papatyalar ve güneşe dönen çiçekler gibi biraz”, diye tarif ediyor.

Albümde 8 şarkının sözü ve müziği Murat Güneş’e ait… Bir parçanın sözü ve müziği de Alper Arundar imzalı. 12 şarkılık “Şehir Yalnızlığı”nda sözü ve müziği Yaşar’a ait bir şarkı bulunuyor. Bir diğer şarkının da sözleri Hakkı Yalçın’a aitken müziği yine Murat Güneş imzalı.

20 yıllık müzik kariyerinde onlarca hit şarkıya imza atan Yaşar’ın Türk Pop müzik tarihinde çıkardığı 9 albümde, sözü ve müziği kendisine ait 45, sözleri kendisine ait 6, müziği kendisine ait 5 şarkısı bulunuyor…

Ruhu doyuran şarkılar:

- Erkan Oğur - Balık Ağı

- Adamlar - Hepinize El Salladım

- Who - Pinball Wizard

***

DVD

Onur Savaşı

Casino Royale ve Hannibal sersinden de tanıdığımız ünlü oyuncu Mads Mikkelsen’den ayakta alkışlanacak bir performans. 2013 Cannes Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü…

Zorlu bir boşanmanın ardından 40 yaşındaki Lucas'ın yeni bir kız arkadaşı, bir işi ve oğlu Marcus'la iyi giden bir ilişkisi vardır. Fakat işler kötüye gider. Yalnızca küçük bir hikâye, bir yalan, Noel ışıkları yanarken bir virus gibi yayılır. Kasabada yaşanan şaşkınlık ve güvensizlik kontrolden çıkarken Lucas, onurunu korumanın yalnız savaşını verir.