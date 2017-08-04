Haftanın Pusulası

KİTAP

Vejetaryen Külkedisi

“Vejetaryen Külkedisi” çocuklara masal değil; yediden yetmişe herkes için yazılmış, hayatlarımıza yakından dokunan bir hikâyeyi anlatıyor. NotaBene Yayınları’ndan çıkan “Vejetaryen Külkedisi”, baloda hayallerinin prensiyle tanışıp “sihirli” ayakkabı ayağına uyunca sonsuza kadar mutlu yaşayan Külkedisi’nden bahsetmiyor. Sıradan masallara sıkışmış kalıpları sorgulayan NotaBene yayınları, her yaştan okuyucuya, kadınlara dayatılan toplumsal rollerin kabullenilmek zorunda olmadığını anlatıyor.

Kitaptaki en önemli sembol olan “Yeter perisi”, kadınlara uzun yıllardır öğretilmeye çalışılan çerçevesi çizilmiş mutluluk tablosunun ve beyaz atlı prens mitinin terk edilebileceğini gösteriyor. Kitap, bir yandan külkedisinin vejetaryen olabileceğini ve prensle tartışmalar yaşayabileceğini anlatırken, öteki yandan külkedisinin güzelliğini gösterişli kıyafetler yerine gözyaşlarının da yansıtabileceğini gösteriyor.

Çizimleri ve esprili anlatımıyla kendini soluksuz okutan bu eser, kendilerini kurtaracak kişiyi bekleyen edilgen karakterler yerine, yaşamlarının kontrolünü ele alan güçlü kadınları ele alıyor. Kitabın sonunda ise okuyucuları yazarın gerçek hayatla birleşen şaşırtıcı anısı bekliyor. (Tanıtım Bülteninden) Nota Bene Yayınları / 68 sf / 22 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Karakarga Yayınları / 120 sf / 10,80 TL

- İmamın Ordusu / Ahmet Şık / Kırmızı Kedi Yayınları / 384 sf / 15 TL

- Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş Bankası Yayınları / 80 sf / 5,60 TL

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ALBÜM

Cihan Tanrıverdi / Mayranuş

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen elektro gitarıyla blues, rock, jazz ve pek çok yerel müzik geleneğini kendine has bir üslupla yorumlayan Cihan Tanrıverdi, Kalan Müzik’ten çıkan ilk albümü Mayranuş’la sadece genç kuşağın değil geleceğin de önemli müzisyenlerinden biri olacağının işaretlerini veriyor.

Albümün tür paletinde heavy metal ve hard rock’tan Bossa nova’ya kadar çeşitlilik bulmak mümkün fakat bu paleti ilginç kılan Tanrıverdi’nin her türden yereli de “otantik” ve “yeniden yorumlama” etkileşimi içinde tanımlamaya girişmesi.

Albüm iddiasını Erkan Oğur, İsmail Soyberk, Ertan Tekin, Serdar Öztop, Cenk Turanlı, Emrah Demiralp, Bülent Ay, Gökçe Dayanç, Lara Çetin, Mehmet Yüzgeç, Olcay Bozkurt, Orkun Gezer, Öznur Aydın, Özgür Ulusoy, Yuşa Katı, İmam Solmaz gibi usta ve değerli müzisyenlerin katkısıyla da ortaya koyuyor. Yine de Tanrıverdi’nin Mayranuş albümünde saklı iddialar da var. Albümde yer alan tüm parçaların, Tanrıverdi’nin kişisel deneyimlerine, Türkiye ve farklı coğrafyaların yaşanmışlıklarına ve bugününe bağlanan hikayeler olarak kurgulanması kuşkusuz en güçlü ve keşfedilmeye değer yanlarından biri. (Erdener Önder)

Ruhu doyuran şarkılar

Erkan Oğur / Sen Benden Gittin Gideli

Ahmet Yurt / Eşrefoğlu Al Haberi

Hasret Gültekin / Ömür Dediğin

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DVD

Geceyarısından Önce

Trende tanıştığınız ve birlikte sadece bir gün geçirebileceğiniz kişi hayatınızın aşkı olabilir mi?

Sinema tarihine geçen Jesse ve Celine'nin aşk hikayesi kaldığı yerden 9 yıl aradan sonra tekrar izleyici karşısında. Çiftin artık iki kızları vardır ve Paris'te birlikte yaşamaktadırlar. İkili bu süreçte bir yığın değişim yaşamış, çeşitli sürprizlerin yaşanacağı bir hayata doğru yelken açmıştır. Tüm sorunlara ve değişikliklere rağmen, değişmeyen tek şey ise birbirlerine duydukları naif aşktır. "Gün Doğmadan" ile başlayıp "Gün Batmadan" ile devam eden on sekiz yıllık aşkın üçüncü perdesinde başrollerde Ethan Hawke ve Julie Delpy bulunuyor.