Haftanın Pusulası

KİTAP

Kuşkucu Somon

Douglas Noel Adams neredeyse her satırında zekâ şimşekleri çakan Otostopçunun Galaksi Rehberi serisiyle, bilimkurgu türünün dokusunda geri dönülmez değişimler yaratmayı başarmıştı. Ama sonrasında, herkes ondan yepyeni maceralar beklerken, ne yazık ki çok genç denebilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. Büyük bir şaşkınlık içine düşmüş dostları için yapılacak tek bir şey kalmıştı: Douglas Adams’ın o çok sevdiği bilgisayarının içinde derin bir araştırmaya girişmek ve en azından son kez bile olsa galakside yeniden otostop çekebilmek.

Kuşkucu Somon’un ortaya çıkış macerası işte böyle özetlenebilir. DNA’nın o eşsiz kıvraklıktaki zekâsı bir kez daha karşınızda. “Hayat”, “Evren”, “Ve Her Şey” adıyla üç temel parçaya bölünerek hazırlanmış bu çalışma, tanıyan herkesin sevdiği Douglas Adams’a gönderilen bir saygı ve sevgi selamı olmasının yanı sıra usta yazarın okurlarına gülümseyerek baş parmağını bir kez daha havaya kaldırmasıdır aslında.

En sinirli, en umutsuz okurların bile tüm beklentilerini rahat rahat karşılayan bu küçük kitapta sevgili dostumuz DNA’ya dair daha önce kimsenin bilmediği gerçekleri de öğreneceksiniz. Sonuçta paniğe kapılmanıza hiç gerek yok, yeter ki havlunuzu yanınıza almayı unutmayın… (Tanıtım Bülteninden) Alfa Yayıncılık / 432 sf / 25 TL

Kitap ve Müzik Mağazası D&R’dan aldığımız bilgiye göre bu hafta en çok şu kitaplar ilgi gördü:

- Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Karakarga Yayınevi / 120 sf / 13,50 TL

- Kurallar Kitabı / Merthan Demir / Yakamoz Yayınları / 192 sf / 11,25 TL

- Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan Kitap / 160 sf / 13,25 TL

***

ALBÜM

İlhan Şeşen / İstanbullu Şarkılar

İlhan Şeşen, İstanbul konseptli albümü ‘İstanbullu Şarkılar’ ile müzikseverlerle buluşuyor.

Albümün prodüktörlüğünü İlhan Şeşen üstlenirken tüm şarkıların düzenlemesinde ise Saadettin Ademoğlu İlhan Şeşen’e eşlik ediyor. Albümde toplam 11 şarkı yer alıyor, albümdeki tüm şarkıların sözü ve bestesi ise yine İlhan Şeşen’e ait.

İlhan Şeşen, albümde yer alan; Ağlıyor İstanbul, İlk Kar, Uzakta, Oynak Yârim, İstanbul 1968, Her Şey Bahane, Ayrılık Üstüne, İstanbul Yok, İş Makineleri, Trafikist, Ver Be İstanbul şarkıları ile İstanbul’un yorucu ve bir o kadar da büyüleyici halini kendine has naif bir dille anlatıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Yaşar Kurt / Beyoğlunda

Kardeş Türküler / Zamanın Bahçesinde

Sezen Aksu&Cihan Okan / Yine mi Çiçek

***

DVD

Bir Sevgi ve Izdırap Hikâyesi

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, senaristliğini ve başrol oyunculuğunu da üstlendiği ilk yönetmenlik deneyiminde, çağımızın en tanınmış gazeteci ve yazarlarından Amos Oz’un aynı adlı kitabından uyarlamış bir filmle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Portman, kendisi gibi İsrail doğumlu yazarın çocukluk deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı bu otobiyografik romanla, İsrail-Filistin savaşının başlangıcında yaşananları dramatik bir dille aktarıyor. Film, yıllardır iki eyaletli çözümün savunucularından olan Oz’un çocukluğu, ailesi olan ilişkileri ve muhtemelen yazar olmaya karar veriş sürecini, İsrail devletinin ilk günlerinin tarihsel dokusunda işliyor.