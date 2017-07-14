Haftanın Pusulası

KİTAP

Venüslü Kadınların Serüvenleri

Venüslü Kadınların Serüvenleri Sevgi Soysal’ın TRT’de çalıştığı dönemde yazdığı oyun, makale ve yazılarını bir araya getiriyor. 1965 ila 1971 yılları arasını kapsayan bu dönem, aynı zamanda Soysal’ın 12 Mart’ı izleyen yıllarda yazarlık çizgisini belirleyecek olan siyasi ve feminist hattın da filizlendiği bir süreç. Yazar farklı edebi türlerde kaleme aldığı metinlerinde kadınlık meselesi, geleneklerin toplum üzerindeki baskısı gibi temaları işlerken, dudağının kenarına yerleştirdiği gülümsemeyle okurlarını itiraz etmeye, harekete geçmeye, yenilenmeye davet ediyor. Bir kez daha Sevgi Soysal metinlerinin zamanı aşarak bugüne seslendiğine şahit oluyoruz. (Tanıtım Bülteninden) İletişim Yayınları / 247 sf / 22 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

-Hayvanlardan Tanrılara Sapiens / Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap/ 390 sf / 20,80 TL

-Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş Bankası Yayınları / 80 sf / 5,84 TL

-Kongo’ya Ağıt / Jean-Christophe Grange / Doğan Kitap / 608 sf / 23,36 TL

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ALBÜM

MFÖ / Kendi Kendine

11 yıllık hasreti sona erdiren ve yeni albümleri “Kendi Kendine”yi sevenleriyle buluşturan MFÖ, ilk kez akustik bir çalışma hazırladı. Kayıtları Fuat Güner’in evindeki stüdyoda gerçekleştiren ekip, klasik soundunun dışında farklı bir çalışma hazırladı.

“Kendi Kendine” hakkında bilgi veren Mazhar Alanson yeni albümün daha çok akustik ve yumuşak bir çalışma olduğunu ayrıca elektronik gitar kullanmadıklarını ifade etti. Alanson 11 yıl aradan sonra yapılan bu albümün müzik hayatları açısından bir dönüm noktasını olduğunu da söyledi.

Fuat Güner ise “Gitarlarımızı aldık, aranjörsüz ve stüdyo endişesi olmadan, evimizde içimize sinen güzel bir albüm yaptık. Bu, MFÖ tarihinde bir milat.” açıklamasını yaptı.

Özkan Uğur ise “Şarkılarımız herkesin ruh haline de iyi gelecek. Hep beraber çalıp söyledik, sahnede plaktakinin aynısını icra edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Luis Fonsi / Despacito ft. Daddy Yankee

- Sia / Cheap Thrills ft. Sean Paul

- Super Sako "Mi Gna" - ft: Hayko

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DVD

La La Land- Aşıklar Şehri

Büyük ses getiren film Whiplash’in yönetmeni Damien Chazelle’den...

2017 Oscar töreninde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dahil tam 6 dalda Oscar ödülü göğüsleyen ve büyük yankı yaratan La La Land - Aşıklar Şehri filminde iki tutkulu insanın öyküsüne tanık oluyoruz: Sebastian ve Mia. Sebastian, bir jazz kulübü kurma hayalini taşıyorken Mia da oyuncu olma hayalinin peşini bırakmıyor... İki insan Los Angeles’ta bir gün karşılaşıyor ve insanın kalbini ve ümitlerini kıran bu şehirde hayallerine tutunmaya çalışıyor. Başrollerde Ryan Gosling ve Emma Stone var.