Haftanın Pusulası

KİTAP

Tılsım: İstanbul– Binyılın Felaketi

“Tılsım: İstanbul – Binyılın Felaketi” efsanelerle tarihi, rüyalarla gerçeği iç içe işleyen, fantastik unsurlarla modern yaşamı harmanlayan, bürokratlarla alt kültürden insanları bir araya getiren, son sayfasına kadar merakla okuyacağınız bir serüven romanı. Hovarda mirasyedi Fatih ve idealist gazeteci Özlem yıllar sonra bir araya geldiklerinde İstanbul’un kaderini ellerinde tuttuklarını görürler. Ancak önlerine çıkan şifrelerin peşinden gittikçe siyaset ile mafya arasındaki ilişkiyle karşılaşırlar. Suç dünyasına bulaşmış medya, şehre ihanet eden çarpık yapılaşma, ötekileştirilmiş yüzler ve arka sokakların temiz kalmaya çalışan insanları, kaybedenler ve haksız kazananlar… Bir de tarihî dokusu ve büyülü havasıyla İstanbul: Yılanlı Sütun, Kıztaşı, Suriçi… Yazarlar Hakan Aytaç ve N. Oğuz Toklu, romandaki her karakteri farklı bir yan olay örgüsüyle birlikte ana kurguya eklerken düğüm üstüne düğüm atıyorlar. (Tanıtım Bülteninden) Aya Yayınevi / 336 sf / 27 TL

D&R Kitap ve Müzik Mağazası’nda bu hafta en çok şu kitaplar satıldı:

-Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens / Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 390 sf / 32 TL

-Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu / Stefan Zweig / İş Bankası Yayınları / 68 sf / 6 TL

-Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan Kitap / 160 sf / 17 TL

ALBÜM

Aynur / Hawniyaz

Yıllar geçtikçe hem Türkiye hem de uluslararası arenada takdir gören Aynur; her bir melodiyi daha da güzelleştirdiği ve zenginleştirdiği albümü “Hawniyaz”ı dinleyicilerle buluşturuyor.

Çağdaş Kürt müziğinin yenilikçilerinden; kemençede efsane İranlı Kayhan Kalhor, piyanoda olağanüstü caz piyanisti Azeri Salman Gambarov ve tamburda usta müzisyen Cemîl Qoçgirî ile Aynur’un vokali, “Hawniyaz”da adeta parıltılar saçıyor. Yaptıkları müzik ile dinleyenlerini kendi coğrafyalarında bir maceraya çıkaran “Hawniyaz”, aynı zamanda da doğaçlama sanatını ve enstrümanlarını ustalıkla kullanarak müziklerini yeni bir boyuta taşıyor.

Bu toprakların hikayelerini, acılarını, aşklarını, kederlerini gerek Aynur’un zengin sesi gerekse her biri virtüöz olan müzisyenlerinden enstrümanlarından dinleyeceğimiz “Hawniyaz”da her biri birer müzik ziyafeti veren 5 yeni şarkı dinleyicilerle buluşuyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

-Dillon / Thirteen Thirtyfive

-Youth / Doughter

-Lilium / Sleep Inside

DVD

Fences / Çitler

Yılın en iyi filmlerinden biri olan Çitler, 1950’lerin Amerikasında işçi sınıfına mensup siyahi Troy Maxson’un ailesini geçindirmek için verdiği emeği anlatıyor. Troy bir zamanlar sporcu olmak istemiş ancak siyahların takıma kabul edilmesini içeren kanun çıktığında yaşı geçtiği için kabul edilmemenin burukluğunu yaşamaktadır.