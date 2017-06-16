Haftanın Pusulası

KİTAP

Size Baba Diyebilir Miyim?

Küsurat Yayınları üçüncü kitabı ”Size Baba Diyebilir Miyim?” ile okurlarıyla buluşuyor. 18 Haziran Babalar Günü’nde okurla buluşacak kitabın telif geliri ise Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (TKMCV) bağışlanacak.

Size Baba Diyebilir Miyim?” hayatın farklı alanlarından, farklı yaşlarda yirmi altı babanın, babalık deneyimlerini bir araya getiriyor.Oyuncu, doktor, pilot, avukat, muhasebeci, yazar, senarist, yönetmen, futbolcu, set işçisi, gazeteci, sunucu, mimar, turizmci, öğretmen, reklamcı ve diplomat babaların deneyimlerini paylaştığı kitap, birbirinden farklı babalık deneyimlerini en samimi halleriyle okuyucuyla buluşturuyor. Kitapta yer alan babalar: Ali Taylan Çulpan, Basri Yılmaz, Bülent İpek, Erdem Öztop, Erdinç Çetinkaya, Ertuğ Uçar, Fikret Kuşkan, Hakan Duran, Hakan Kalkavan, Hakan Ural, İlker Şahin, Nebil Özgentürk, Özdemir Hiçdurmaz, Özgün Uğurlu, Özgür Poyrazoğlu, Recai Çakır, Salih Seçkin Sevinç, Selçuk Aydemir, Serdar Kölürbaşı, Serkan Çağrı, Serkan Turhan, Süreyya Soner, Tuncay Baydur, Uraz Kaygılaroğlu, Ümit Alan, Yusuf Reha Alp. (Tanıtım Bülteninden)

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre geçtiğimiz haftanın en çok satan kitapları şunlar oldu:

- Ufak Şeyleri Dert Etmeyin / Richard Carlson / Beta Yayınları / 191 sf / 9.90 TL

- Bir Dünya Kurmak / Rıdvan Akar / Özyeğin Üniversitesi Yayınları / 537 sf / 24 TL

- Karanlıktan Sonra / Haruki Murakami / Doğan Kitap / 180 sf / 16 TL

ALBÜM

Tarkan / 10

Tarkan’ın yeni albümü “10”, 15 Haziran’da çıktı. Son albümü “Adımı Kalbine Yaz”ı 2010 yılında çıkaran Tarkan, 7 yıl aranın ardından yeni pop albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçının uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 10’uncu albümü “10”da, Tarkan’ın kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.

DMC etiketiyle yayınlanan “10”, müzik marketlerle birlikte dijital platformlarda ilk olarak sadece fizy ve iTunes üzerinden indirilebiliyor, önümüzdeki hafta fizy ve Apple Müzik üzerinden çevrimiçi de dinlenebilecek.

Ruhu doyuran şarkılar:

DVD

Ulis’in Bakışı

Hayatının büyük bir bölümü Amerika’da sürgünde geçmiş Yunan asıllı yönetmen A, Balkanlar’ın ilk sinemacısı Manakis kardeşler tarafından çekilen bir filmin kayıtlı olduğu, henüz banyo edilmemiş üç bobini arayıp bulmak üzere, savaş içinde acı çeken insanların arasından geçeceği, tüm Balkanlar’ı boydan boya aşması gereken bir yolculuğa çıkar.

Angelopoulos’tan bir başyapıt niteliği taşıyan Ulis’in Bakışı; mitolojik öğelere yer vererek hem fiziksel hem de içsel bir yolculuğu anlatır.