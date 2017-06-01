Haftanın Pusulası

KİTAP

Küçük Oteller Kitabı

Küçük Oteller Kitabı, 20. yılında yeni otelleri ve başarı öyküleriyle bir kez daha karşınızda. Mutlu Tönbekici ve Tülin Kılıç'ın doğudan batıya, güneyden kuzeye tüm Türkiye'yi gezerek tek tek ziyaret edip binbir emekle kayda geçirdiği bu şık, sevimli, ve daha da önemlisi; her birinin bir öyküsü olan oteller ve sahipleriyle tanışmak, kitapta anlatılanları yerinde görüp deneyimlemek için önemli bir fırsat sunuyor. Sıkmayan, gereksiz ayrıntılara boğmayan, fotoğrafları gerçek, lezzeti yerinde, hap bilgiler, ipuçları ve püf noktalarıyla kolay okunan ve aradığınızı kolay bulmanızı sağlayan yapısıyla Küçük Oteller Kitabı, önemli bir kaynak kitap olmanın ötesinde Türkiye'de tatil anlayışını yıllar içerisinde değiştirip dönüştüren, takipçilerini yaratıp turizmcileri yeni atılımlar yapmaya yönlendiren bir rehber aynı zamanda. Mylos Kitap / 22 TL

İdefix’ten aldığımız bilgilere göre bu haftanın en çok ilgi gören kitapları şu şekilde: İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgilere

Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens / Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 390 sf / 22.40 TL

Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi / Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 456 sf / 23.80 TL

Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş Bankası Kültür Yayınları / 80 sf / 5.60 TL

ALBÜM

Emir Ersoy - “Rockuba”

Yeni neslin önemli müzisyenlerinden Emir Ersoy, yepyeni projesi “RocKuba”yı Sony Music Türkiye etiketiyle yayımladı. Dünyaca ünlü müzisyenlerin yanı sıra ülkemizin önde gelen solistleri ile yaptığı albümlerle adından söz ettiren prodüktör, aranjör ve piyanist Emir Ersoy, bu kez çok farklı bir proje ile karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı rock hitlerinin, rock-latin düzenlemelerle yeniden hayat bulduğu şarkıları Türkiye’nin en gözde oyuncularına yorumlatan Emir Ersoy’un yeni albümünde, “Haydi Gel İçelim”, “Cambaz”, “Tastamam”, “Paramparça”, “Resimdeki Gözyaşları”, Sakın Gelme”, “Yaşamak Var Ya”, Köprüaltı”, “Sude”, “Sabır” ve “Senden Daha Güzel”i Ersoy’un düzenlemeleri ile ilk kez rock-latin versiyonları ile dinleyeceksiniz.

Ruhu doyuran şarkılar:

Lara Di Lara - Sıradan Dediğin

Handel - Largo

Light in Babylon - Hinech Yafa

DVD

Before Sunset - Gün Batmadan

Aklınızdan çıkmayan biri var mı - ne olabileceğini merak etmenizi sağlayan biri? Ethan Hawke ve Julie Delpy, yeniden canlandırdıkkları Jesse ve Celine rolleri ile büyüyü tekrar yakalarken, yönetmen Richard Linklater ile de (School of Rock) bu aşk hikayesinde tekrar buluşuyorlar. Jesse ve Celine, 90'lı yılların ortalarında ilk tanıştıkları zaman Viyana'da beraber geçirdikleri bir kaç saat, kendiliğinden gelişen ve hayatlarını değiştiren bir deneyim olmuştu. Dokuz yıl sonra, şimşek iki kere çakıyor. beklenmedik bir şekilde Paris'te tekrar vermek için gün batımına kadar sadece birkaç saatleri vardır. Zekice, esprili ve zamanın akıcılığını daha iyi yakalayabilmek için gerçek zamanlı çekilen, Gün Batmadan kalbinizi ısıtan bir macera.