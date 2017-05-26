Haftanın Pusulası

KİTAP

Bir Hikaye Yaz İçinde İnsan Olsun

Necati Gügör’ün “Bir Hikaye Yaz İçinde İnsan Olsun” adlı öykü kitabı okurlarıyla buluştu. İz bırakan öyküleriyle tanınan Necati Güngör, insanlığın gölgelenen değerlerini sözcükler aracılığıyla anımsatıyor. Farklı sosyal çevrelerde, bambaşka gerçeklikte yaşanan öyküler, iyiliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın gündelik hayata sızan sağaltıcı gücünü hatırlatıyor. Birine iyilik yapmak için abartılı fedakârlıklara ihtiyaç olmadığını aktaran yazar, gülümsemenin, bir kap yemeğin, bağlama çalmayı öğrenmenin bile pek çok zorluğu aşabileceğini vurguluyor.. Günışığı Kitaplığı/ 14 TL

*

*

İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgilere göre bu haftanın en çok ilgi gören kitapları şu şekilde:

* Matematik Felsefesi / Stephan F. Barker / İmge Kitabevi / 181 sf/ 18 TL

* Hapishanenin Doğuşu / Michel Foucault / İmge Kitabevi / 445 sf/ 33,75 TL

* Dünya Mitolojisi / Donna Rosenberg / İmge Kitabevi / 906 sf / 63 TL

***

ALBÜM

Pentagram / Akustik

Pentagram’dan 30. yıla özel “Akustik” albümü plak formatında dinleyiciyle buluşuyor. Hafızalardan silinmeyen eserlere imza atan, çıkardığı her albümde heyecanlarından bir şey kaybetmediklerini gösteren grup, Pentagram adı altında buluştuğu tüm isimlerle “Akustik” albümünde. Akustik enstrümanlarla tekrar yorumladıkları şarkılarında tüm efektleri kapatarak, 30 yıllık bir serüveni paylaşan grup, her yaştan müzik tutkununu yeni ve farklı bir yolculuğa davet ediyor. Albümde davulda Cenk Ünlü, basgitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve vokalde Gökalp Ergen’den oluşan gruba, bu müzikal yolculuğun efsane isimleri Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Demir Demirkan’ın yanı sıra Kerem Özyeğen, Ozan Tügen, Şebnem Ferah, İskender Paydaş gibi değerli konuklar da eşlik ediyor.

****

Ruhu doyuran şarkılar:

* Nawel Ben Kraiem / Safsari

* Alsarah / Soukura

* Ibeyi / Barasu-Ayo

****

DVD

True Grit (İz Peşinde)

“İz Peşinde”, adaletin önemsiz, merhametin ise pek az rastlandığı, olacakların önceden kestirilemediği bir kasabada geçen güçlü bir intikam hikayesi. Mattie Ross (Hailee Steinfeld), iki altın için babasını vuran ve acımasızca öldüren Tom Chaney (Josh Brolin)’den ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır. Sadece 14 yaşında olan Mattie, tek gözlü, alkolik tetikçi Rooster Cogburn (Oscar Ödüllü Jeff Bridges) ve Teksaslı polis LaBoeuf (Oscar Ödüllü Matt Damon)’in yardımıyla Chaney’nin peşine düşer. Bütün farklılıklarına rağmen onları risklerle dolu bu maceraya sürükleyecek ortak bir amaçları vardır: para ve intikam.