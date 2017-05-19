Haftanın Pusulası

KİTAP

Gardiyanlar

Kadıköy Belediyesi çalışanı, aynı zamanda gazetemiz danışma kurulu üyesi Yonca Güneş Yücel’in “Kilidin Öte Tarafı Gardiyanlar” adlı kitabı İletişim Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Yonca Güneş Yücel cezaevi yaşamını infaz ve koruma memurlarının gözünden aktarıyor. Mesleği nasıl seçtiklerini, hem kendi aralarındaki hem tutuklu ve hükümlülerle olan ilişkilerini, meslekle ilgili sıkıntılarını, çalışma koşullarını saha araştırmasıyla destekliyor. Gardiyanların toplum gözündeki değerlerinden üniformalarının oluşturduğu algıya dek yaşadıkları rahatsızlıkları, sosyal haklarına dair sorunları, devletten gördükleri “üvey evlat” muamelesini ele alıyor. Şimdiye kadar göz ardı edilmiş infaz ve koruma memurlarına dair derinlemesine bir bilgi sunan Gardiyanlar, özellikle hapishane kavramı ve konusuyla ilgilenenler için önemli bir kaynak niteliğinde… İletişim Yayınları/ 296 sf / 25,50 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre bu hafta en çok şu kitaplar ilgi gördü:

- Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler: Ciltli / Elena Favilli | Francesca Cavallo / Hep Kitap / 224 sf / 39 TL

- Türklerin Altın Çağı / İlber Ortaylı / Kronik / 320 sf / 25 TL

- Çıplaklıklar / Giorgio Agamben / Alef / 144 sf / 17 TL

ALBÜM

Mehmet Güreli / Zamboni Sokağı



Ressam, yazar, yayıncı, besteci, şarkıcı, gitarist, gazeteci, film yönetmeni, kitapçı, karikatürcü Mehmet Güreli’nin 6. albümü “Zamboni Sokağı” Ada Müzik etiketiyle yayımlandı.

Kayıtları Ada Müzik stüdyosunda gerçekleşen bu albümde 98 yılından bu yana dillerden düşmeyen bir Mehmet Güreli klasiği olan “Kimse Bilmez” parçası da orijinal kaydı ile yer alıyor. Albüm adını İtalya – Bolonya’daki bir sokaktan alıyor. Bu sokak Görkem Yeltan’ın sözlerini yazdığı Mehmet Güreli’nin bestelediği “Mary” şarkısında da geçiyor. “Zamboni 23 yaşında bir genç. Ölünce adını sokağa vermişler”

Bu albümün iki konuğu var: Mehmet Güreli, “Sen ve Ben” şarkısını ilk albümünden bu yana dikkatleri üzerine çeken söz yazarı ve şarkıcı Jehan Barbur ile birlikte seslendiriyor, “I Love You” ve “Une Ballade Contre Les Amours” adlı şarkısında ise Güreli’ye şarkılara getirdiği başarılı yorumlar ile tanınan “Eski Bando” nun kurucusu ve solisti Eda Baba eşlik ediyor.

Bu albümde Salah Birsel, Defne Sandalcı ve Ömer Hayyam’ın sözlerinin dışındaki tüm sözler diğer albümlerinde olduğu gibi yine Görkem Yeltan imzası taşıyor. Tüm besteler ise sanatçının kendisine ait. Albüm 19 Mayıs’tan itibaren ise tüm dijital mecralarda yayına girecek.

Ruhu doyuran şarkılar:

Mehmet Güreli / Sen ve Ben

Erkan Oğur / Nilüfer

Zuhal Olcay / Tepedeki Çimenlikte

DVD

Dogville

Gangsterlerden kaçan Grace, “Dogville” isimli küçük bir kasabaya sığınır. Kasabanın önemli kişilerinden biri olan Tom'un da yardımıyla Grace'in kasabada kalmasına, kasaba halkı tarafından oylanarak karar verilir. Herkes Grace'e yardımcı olmak için seferber olur. Çok geçmeden kasaba halkına kendisini sevdiren Grace, kendisine yapılan iyiliklerin bedelini bir şekilde ödeyecek ve iyiliğin göreceli bir kavram olduğunu anlayacaktır. Fakat onun da bir sırrı vardır. Dogville halkı bu sırrı öğrendiğinde yaptıklarına pişman olacaktır.