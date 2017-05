Haftanın Pusulası

KİTAP

Dağlarca İle Resim Söylemek

Dağlarca konuşuyor…Ressam Ruşen Eşref Yılmaz’ın 1999-2008 yılları arasında Fazıl Hüsnü Dağlarca ile yaptığı söyleşilerinden oluşan bu yapıt, gerçekliği yeniden tanımlayarak “hakiki” olanı öne çıkarması, sanata estetik, kuramsal, yeni bir felsefi söylem getirmesi, söz konusu kavramları tartışmaya açması yönüyle özgün bir nitelik taşıyor. İki bölümden oluşan kitabın “Resim sen ne büyüksün!” adlı ilk bölümünde Dağlarca ile resim, sanat, şiir ve yaşam hakkında yapılmış söyleşiler yer alırken “Ressam doğacağı yeri arar” adlı ikinci bölümde şairin çeşitli görüşmeler sırasında, kendisine soru yöneltilmeden söylediği sözlere yer veriliyor. Kitapta Ruşen Eşref Yılmaz’ın Dağlarca portrelerinin yanı sıra yayımlanmamış birkaç Dağlarca fotoğrafı da yer alıyor. (Tanıtım Bülteninden) Ve Yayınevi / 120 sf / 15 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens / Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 390 sf / 32 TL

- Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş Bankası Kültür Yayınları / 80 sf / 8 TL

- Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi / Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 456 sf / 34 TL

ALBÜM

Kuşların Çağrısı – The Secret Ensemble

The Secret Ensemble’nin “Kuşların Çağrısı” İngiltere’de yayınlanan “Songlines Magazine” tarafından “Top of the World” albümü seçildi.

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Kalan Müzik’ten çıkan albümle ilgili şunları söylüyor:

“Sözleri, deyişleri, nefesleri ile bize kendimizi tanıtmaya gelmiş erenlerin meclisi var burada. Hâfız-ı Şîrâzî, Yûnus Emre, Pîr Sultan Abdal, Niyâzi-i Mısrî, Kul Himmet, Alvarlı Efe, Hilmi Dede Baba hepsi bu albümde cem olmuşlar. Sanki hepsi birden sema’a kalkmışlar. Sünni Şii kalmamış burada, hepsi Mevlana’nın dediği gibi ‘Mezhebimiz Aşktır Bizim’ demişler.

Kimisi Farsça söylemiş kimisi Türkçe ama yine Mevlana’nın ‘Aynı gönlü paylaşanlar aynı dili konuşanlardan evlâdır’ dediği gibi lisan farkı ortadan kalkmış sanki hepsi aynı dilden konuşur olmuşlar. Farsça söyleyen ve adı ‘Mutlak Vahdet’ olan MahsaVahdat’in sesi ile Türkçe söyleyen Neş’e’nin sesi Kuşların Çağrısı’na dönüşmüş. Tıpkı Attar’ın Simurg’unun haykırışı, çağrısı gibi.. Tıpkı “Aradığın Sendedir Ama Farketmiyorsun” diyen ser-çeşme-i evliya Hz. Ali’nin fermanı gibi.”

Ruhu doyuran şarkılar:

- Kardaşlar / Deniz Üstü Köpürür

- Hardal / Nasıl Ne Zaman

- Erkin Koray / Cemalim

DVD

Moonlight / Ay Işığı

2017’nin Oscar Ödülleri’nde En İyi Film ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Moonlight - Ay Işığı sinema tutkunlarıyla buluşuyor!

“12 Yıllık Esaret” ile En İyi Film Oscar’ını kazanan Brad Pitt’in yapım şirketi Plan B’nin arkasında olduğu film, zaman ve mekanla sınırlandırılamayacak bir büyüme hikayesi anlatıyor. Bu hikayenin merkezinde ise Miami’de yoksul bir mahallede büyüyen Chiron adlı bir çocuğun hayatının üç farklı dönemi ve kendi kimliğini keşfetme çabası var. The Hollywood Reporter’ın “Kimliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretecek” sözleriyle övdüğü film, eleştiri veri tabanı Metacritic’te 100 üzerinden 99 puanla “tüm zamanların en yüksek puanlı dördüncü filmi” konumunda.