Haftanın Pusulası

KİTAP

Anne Kız, Harikasın

Radikal gazetesinde büyük ilgi gören söyleşileri ve “46 Derece” köşesiyle takipçilerini yaratmış gazeteci Elif Türkölmez’in ilk hikâye kitabı “Anne Kız, Harikasın”, geçtiğimiz hafta Çınar Yayınları’ndan çıktı. Kasabalı, şehirli, yoksul, zengin, şişman, sıska, genç, yaşlı, birbirinden farklı olsalar da hepsi de mutlu olmak isteyen kadınların hikâyelerini bir araya getiren kitap, kızartma kokularının mahalleye taştığı evlere, sigara içilen zamanlardaki otobüs yolculuklarına, TRT karşısında geçirilen cumartesi gecelerine, zeytinyağlı sarmalarla çıkılmış plajlara, Top Pop dergisi okunan gençlik zamanlarına, Zeki Müren filminin gösterildiği açık hava sinemalarına, kuşburnu dondurması yapan pastanelere götürüyor; çok yakından tanıdığımız bu kadınların hüzünlü, kederli ve komik yaşamlarına ortak ediyor. 18 kısa hikâyeden oluşan “Anne Kız, Harikasın”, 80’ler ve 90’larda aklı kalmış bir kuşağın anılarını uyandırıp, kâh gözyaşlarına kâh da kahkahalara boğuyor. (Tanıtım Bülteninden) Çınar Yayınları / 80 sf / 10 TL

İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları sıralamasında ilk üçte şunlar var:

- Masallar / Lev Nikolay Tolstoy / İmge / 100 sf / 8 TL

- Yaratma Cesareti / Rollo May / Metis / 16.50 TL

- Yok-yerler / Marc Ague / Daimon / 104 sf / 18 TL

ALBÜM

Elif Yakarçelik / Geçici

Kalan Müzik’ten çıkan “Geçici” albümü Elif Yakarçelik’in uzun yıllardır farklı müzisyenler ile sürdürdüğü müzik hayatının ilk solo albümü.

Türk sanat müziğinin önemli seslerinden Tülin Yakarçelik’in kızı olan Elif Yakarçelik, yapımcılık kariyerinin yanı sıra müzikseverlerin farklı projeler ile takip ettiği bir isim. Koli Bandı, Fish&Chips gibi gruplar ile çeşitli mekânlarda Rock, Jazz, Funk, Pop gibi müziğin birçok türünde şarkılar söyledi.

Elif Yakarçelik, “Geçici” albümünü “Benim doğru dürüst bir imzam bile yok; her şeyin geçici olduğu bir dünyada keşke bu kalıcı olsa” diye anlatıyor.

Ayrıca albümde birbirinden kıymetli söz yazarı ve bestecilerin eserleri yeniden nefes buluyor. Ali Kocatepe, Sabahattin Ali, Melih Kibar, Çiğdem Talu, Vedat Sakman, Sibel Algan, Kaan Altan ve Peyk grubunun eserleri yer alıyor.

Yapımcı kimliği ile televizyon sektöründe birçok projeye imza atmış Elif Yakarçelik “Geçici” ile 5 Mayıs Cuma akşamı İKSV Salon’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Evrencan Gündüz Quartet / Bu Son Olsun

Tuna Kiremitçi&Sena Şener / Birden Geldin Aklıma

Sertab Erener / Olsun

DVD

The Fall / Düşüş

Gerçekle hayal birbirine karışıyor! 1920'lerin Los Angeles'ında kolunu kırdığı için hastaneye kaldırılan Alexandria adlı 5 yaşında küçük kız çocuğu ile bir film çekimi sırasında sette kaza geçiren, aynı zamanda sevgilisinin ihanetine uğrayan figüran Roy arasında sıra dışı bir arkadaşlık başlar. Zamanla Roy Alexandria'ya Odious ve onu yenmek için planlar yapan 5 kahramanın sihir ve mitlerle dolu epik hikâyesini anlatmaya başlar.