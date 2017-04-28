Haftanın Pusulası

HAFTANIN PUSULASI

KİTAP

Geçmişin Gölgesinde

Geçmişinizden, geçmişinizdekilerden ve köklerinizden gelen karanlık bir mutsuzluğun altında eziliyorsanız güneşin varlığına inanabilir misiniz? Peki ya aşkları yüzünden lanetlendiğini düşündüğünüz bir aileniz varsa, hiç korkmadan aşkın kollarına bırakabilir misiniz kendinizi?

Geçmişin Gölgesinde kalmayı kabul etmek ya da ışığın peşinden koşmak arasında kalan Lena ile gerçek aşkı ilk kez bulan ve kaybetmemek için her şeyi yapabilecek Lucas’ın hikâyesi bazen bir peri masalına bazen de bir kâbusa dönüşüyor.

Lena ve Lucas’ın yolculuğunda; isimleri “ışık” anlamına gelen bu kadın ve adamın birbirlerini bulmaları ile başlayan öykülerine şahit olacak, gölgeyi yaratan ve yok eden ışığın nerede saklı olduğunu göreceksiniz. Kadıköylü yazar Gülçin Özbek Kuyumcu, Geçmişin Gölgesi ve Geçmişin Ruhu kitaplarıyla huzurunuzda. (Tanıtım Bülteninden) Müptela Yayınları / 432 sayfa / 23 TL

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D&R Kitap ve Müzik’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Sen On Yedi Yaşımsın / Miraç Çağrı Aktaş / Olimpos Yayınları / 160 sf / 15 TL

Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan Kitap / 160 sf / 17 TL

Liseden Arkadaşlar / Selçuk Aydemir / Küsurat Yayınları / 224 sf / 20 TL

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ALBÜM

Deniz Tekin / Kozakuluçka

Son dönemde özellikle dijital platformlarda paylaştığı kayıtlar ile dikkat çeken Deniz Tekin, ilk stüdyo albümü Kozakuluçka’yı Avrupa Müzik markasıyla 7 Nisan 2017’de yayımladı.

“Kozakuluçka” albümünde vokal performansının yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da öne çıkan Deniz Tekin, albümünde versiyonlar ile birlikte 9 şarkıya yer verdi. Kendisinin dışında söz yazarı ve besteci olarak Aziz Zafer Tekin’in bir şarkısını yorumlayan genç müzisyen, bir de Ahmet Kaya & Yusuf Hayaloğlu klasiği “Beni Vur”a farklı bir yorum kattı.

Tüm düzenlemelerde kendisinin yanı sıra müzisyen arkadaşları Sezer Özdem, Ozan Fırat Tişkaya, Sinancan Yaren, Emin İnal ve Cem Ömeroğlu imzasını gördüğümüz Deniz Tekin’in “Kozakuluçka” albümü Oya Erkaya supervisorlüğünde bir yılda tamamlanırken, yapım tasarımını Gülbabamusic, Ahmetcan Taşdemir ve Cansın Angı üstlendi.

Ruhu doyuran şarkılar:

Eser Yenenler / Ah Bir Joker (Mirkelam Şarkıları)

Can Kazaz / Bunca Yıl

Ferman Akgül / Yürüyorum İçimde

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DVD

Yaşamın Kıyısında

Interstellar, Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikasti gibi filmlerle dikkat çeken Casey Affleck'e En İyi Oyuncu dalında Oscar ödülü getiren filmde, kardeşinin ölümünün ardından amcası olarak, öksüz kalan yeğenine bakmak zorunda kalan depresif bir adamın öyküsü anlatılıyor.